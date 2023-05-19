درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا على المدن والقاهرة 30 للعظمى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية.

ويسود طقس لطيف في أول الليل و مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 30 العظمى و 20 الصغرى، وسوهاج 32 للعظمى و 18 للصغرى، والإسماعيلية 31 العظمى و 19 للصغرى، ودمنهور 29 للعظمى و 17 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 24 للعظمى و 18 للصغرى، وبنها 30 العظمى و 19 الصغرى، والسويس 30 العظمى و18 الصغرى، ونخل 27 العظمى و12 الصغرى، وسفاجا 34 للعظمى و 23 الصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة غدا في الأقصر 34 العظمى و 22 الصغرى، وأسيوط 32 العظمى و 17 الصغرى، وكفر الشيخ 28 العظمى و 18 الصغرى، ومرسى مطروح 22 العظمى و18 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في طنطا 28 العظمى و 17 الصغرى، ومرسى علم 34 للعظمى و 22 الصغرى، والمنيا 31 للعظمى و 17 للصغرى، وسيوة 28 للعظمى و 19 صغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 33 للعظمى و 22 الصغرى، وحلايب 31 العظمى و 21 الصغرى، وادي النطرون 30 العظمى و 18 الصغرى، والغردقة 33 للعظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى العريش

وتسجل درجة الحرارة غدا في شلاتين 33 للعظمى و 21 صغرى، ورأس سدر 31 للعظمى و 16 الصغرى، والطور 32 العظمى و 20 للصغرى، والعريش 27 العظمى و 16 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 29 للعظمى و 17 للصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 29 العظمى و 21 للصغرى، وكاترين 28 العظمى و 10 الصغرى، وشبين الكوم 30 للعظمى و 17 صغرى، والسلوم 24 العظمى و 16 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رفح 26 العظمى و 17 الصغرى، والوادي الجديد 33 للعظمى و 21 الصغرى، وبورسعيد 25 العظمى و 18 الصغرى، وأسوان 35 للعظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى المنصورة

وتبلغ درجة الحرارة غدا في المنصورة 28 العظمى و16 الصغرى، والعلمين الجديدة 24 للعظمى و 18 الصغرى، والفيوم 30 للعظمى و 18 للصغرى، وطابا 30 للعظمى و 19 الصغرى.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج 1 إلى 1.75 واتجاه الرياح شمالية غربية، وتوضح اعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

و شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تتواجد فرص لأمطار خفيفة ليلا على مناطق من اقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن: