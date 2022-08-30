درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا على القاهرة وتسجل 34 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة غدا الأربعاء على القاهرة 34 للعظمى، ليسود أجواء حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل ليلًا على تلك الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وترصد محطات الهيئة تفاصيل درجات الحرارة غدًا الأربعاء على المدن وتسجل فى القاهرة 34 للعظمى، و25 للصغرى، ووادي النطرون 33 للعظمى، و25 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى، و25 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى، و24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية إلى 31 للعظمى، و25 للصغرى، وبلطيم 32 للعظمى، و25 للصغرى، والسلوم 31 للعظمى، و23 للصغرى، وبورسعيد 31 للعظمى، و26 للصغرى.

كما تصل درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 41 للعظمى، و29 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى، و29 للصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى، و28 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى، و24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى الفيوم 36 للعظمى، و24 للصغرى، وبني سويف 36 للعظمى، و23 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى، و24 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى، و24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى سوهاج إلى 40 للعظمى، و26 للصغرى، وقنا 42 للعظمى، و27 للصغرى، والأقصر 43 للعظمى، و28 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان إلى 44 للعظمى، و29 للصغرى، وإدفو 43 للعظمى، و29 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى، و28 للصغرى، وشلاتين 38 للعظمى، و30 للصغرى، وحلايب 36 للعظمى، و27 للصغرى.

حالة البحر المتوسط غدا

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل بارتفاع الموج يصل إلى 1 إلى 1.75 متر، ورياح شمالية غربية.

كما تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب بارتفاع الموج يتراوح من 2 و2.5 متر وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على مختلف المدن والمحافظات: