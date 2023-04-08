درجات الحرارة غدا.. طقس حار مشمس نهارا والقاهرة تتجاوز 35 درجة للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا الأحد على أغلب المدن، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، و مائل للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أن حركة الرياح تنشط على مناطق من السواحل الغربية ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد، من وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتكشف الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد، وتصل في القاهرة 35 العظمى و19 الصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 20 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 19 للصغرى، والزقازيق 35 العظمى و 19 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما قالت الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 28 للعظمى و 17 الصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و 16 للصغرى، وشرم الشيخ 32 للعظمى و 22 الصغرى، والغردقة 33 للعظمى و 21 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في سفاجا 33 للعظمى و 21 الصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 18 للصغرى، ورفح 33 العظمى و17 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 33 العظمى و18 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و19 صغرى، وأبو سمبل 38 للعظمى و19 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في بني سويف 36 العظمى و19 للصغرى، وأبو رماد 29 العظمى و21 الصغرى، مرسى علم 31 للعظمى و 22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غد في أسوان 38 للعظمى و 19 الصغرى، والعريش 33 العظمى و17 الصغرى، ورأس غارب 32 للعظمى و21 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة فى مدينة 6 أكتوبر 35 للعظمى و 18 للصغرى، وأسيوط 38 العظمى و19 الصغرى ، والطور 33 العظمى و 19 الصغرى، وطابا 33 للعظمى و18 الصغرى، ورأس حدربة 31 العظمى و21 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في شلاتين 31 للعظمى و 21 صغرى، والسويس 34 العظمى و 18 الصغرى، والأقصر 38 العظمى و18 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى و18 الصغرى.

وتسجل في وادي النطرون 34 العظمى و18 الصغرى، والعاصمة الإدارية 35 للعظمى و 19 صغرى، وسيوة 32 للعظمى و12 صغرى.

درجة الحرارة غدا في قنا

وتصل درجة الحرارة في قنا 38 العظمى و 18 الصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 18 الصغرى، وحلايب 30 العظمى و22 صغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و17 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 39 للعظمى و 17 الصغرى، ورأس سدر 33 للعظمى و17 الصغرى، ودمياط 29 للعظمى و18 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على مختلف المدن: