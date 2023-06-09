درجات الحرارة غدا.. طقس حار مشمس نهارا و«العظمى» في القاهرة 34

تتوقع الأرصاد الجوية، تحسنا كاملا في الأحوال الجوية على شمال البلاد (السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد) وفق درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على كل الأنحاء، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 14 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن، وتبلغ في القاهرة 34 العظمى و 22 الصغرى، والعريش 30 العظمى و22 للصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 22 الصغرى، وبورسعيد 27 العظمى و 21 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 27 للعظمى و 20 للصغرى، والسويس 34 العظمى و 21 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى و 24 الصغرى، وكاترين 27 العظمى و 16 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في المنصورة 33 العظمى و 23 الصغرى، وأبو سمبل 41 العظمى و 30 الصغرى، ورفح 29 العظمى و 22 الصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 25 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في أبو رماد 36 العظمى و 27 الصغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 22 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 24 الصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 29 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في أسيوط 36 العظمى و 25 الصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 27 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 23 للصغرى، والسلوم 29 العظمى و 18 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى سيوة

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا في مدينة 6 أكتوبر 35 العظمى و 23 الصغرى، ورأس غارب 37 العظمى و 29 الصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و 20 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 23 صغرى، وسيوة 34 للعظمى و 20 صغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى دمنهور 31 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 20 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و 23 الصغرى، و شرم الشيخ 38 للعظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في شلاتين 37 للعظمى و 28 صغرى، وقنا 40 العظمى و 28 الصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 27 للصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في مرسى علم 39 للعظمى و 27 الصغرى، ودمياط 29 العظمى و 22 الصغرى، ونخل 33 العظمى و14 الصغرى، والأقصر 41 العظمى و 28 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في المنيا 35 للعظمى و 24 الصغرى، والطور 35 العظمى و 24 الصغرى، وطنطا 33 العظمى و 21 الصغرى، وحلايب 36 العظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة فى بنها

وتتوقع ان تسجل درجة الحرارة غدا في بنها 34 العظمى و 23 الصغرى، ومرسى مطروح 26 العظمى و 19 الصغرى، وطابا 34 للعظمى و 27 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 28 الصغرى.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، و تغير حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75متر واتجاه الرياح من شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن: