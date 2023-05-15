درجات الحرارة غدا.. طقس حار مشمس نهارا والقاهرة تسجل 34 للعظمي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة غدا الثلاثاء على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

كما يسود طقس ليلا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، بسرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

وشبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 34 العظمى و 21 الصغرى، ومرسى مطروح 26 العظمى و17 الصغرى، و شرم الشيخ 32 للعظمى و 23 الصغرى، والأقصر 40 العظمى و 20 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 29 للعظمى و 18 للصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 21 للصغرى، ونخل 35 العظمى و12 الصغرى، وحلايب 31 العظمى و 20 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و21 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في أسوان 39 للعظمى و 22 الصغرى، والغردقة 33 للعظمى و 23 الصغرى، وطابا 33 للعظمى و 19 الصغرى، وطنطا 32 العظمى و 19 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في سوهاج 37 للعظمى و 21 للصغرى، والسويس 33 العظمى و 20 الصغرى، وكاترين 28 العظمى و 11 الصغرى، وبورسعيد 27 العظمى و 18 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة 28 للعظمى و 18 الصغرى، ورفح 27 العظمى و 18 الصغرى، وأسيوط 36 العظمى و 21 الصغرى، ومرسى علم 33 للعظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شبين الكوم

وتابعت إن درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 34 للعظمى و 21 صغرى، وشلاتين 34 للعظمى و 23 صغرى، ومدينة 6 أكتوبر 35 للعظمى و 20 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 21 الصغرى، ورأس سدر 33 للعظمى و 17 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 39 للعظمى و 20 الصغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 20 الصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 21 للصغرى، وبنها 33 العظمى و 21 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على الطور 31 العظمى و 21 للصغرى، وسفاجا 32 للعظمى و 22 الصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 20 للصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 20 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 30 العظمى و 21 للصغرى، والسلوم 27 العظمى و 15 الصغرى، والعريش 28 العظمى و 19 للصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 16 صغرى.

حالة البحر المتوسط

وأوضحت الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيف إلى معتدل حيث يبلغ ارتفاع الموج 1 إلى 1.5 واتجاه الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية، وتوضح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج 1 الى 1.5واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: