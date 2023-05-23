درجات الحرارة غدا.. طقس حار مشمس نهارا على المدن والإسكندرية 26 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن الطقس ليلا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أن حركة الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد، في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 33 العظمى و 22 الصغرى، والعريش 29 العظمى و 19 للصغرى، وشرم الشيخ 36 للعظمى و 24 الصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى و 18 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وكشفت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 26 للعظمى و 18 للصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى و 23 الصغرى، ومرسى مطروح 24 العظمى و 17 الصغرى، وبورسعيد 28 العظمى و 18 الصغرى.

وأوضحت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 32 العظمى و 22 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 22 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 32 للعظمى و 21 للصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 20 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في سوهاج 38 للعظمى و 23 للصغرى، وبنها 33 العظمى و 21 الصغرى، وأسوان 42 للعظمى و 25 الصغرى، ورأس حدربة 30 العظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في طنطا

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في طنطا 32 العظمى و 20 الصغرى، ورفح 29 العظمى و 19 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 22 صغرى، وسيوة 30 للعظمى و 18 صغرى، والفيوم 36 للعظمى و 22 للصغرى.

وأضافت الأرصاد درجة الحرارة غدا في السلوم 25 العظمى و 16 الصغرى، والطور 34 العظمى و 23 للصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 21 الصغرى، والغردقة 36 للعظمى و 23 الصغرى.

وأشارت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في دمنهور 32 للعظمى و 21 الصغرى، وكاترين 32 العظمى و 12 الصغرى، وحلايب 31 العظمى و 24 الصغرى، والأقصر 40 العظمى و 24 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 40 للعظمى و 24 الصغرى، وشلاتين 34 للعظمى و 23 صغرى، وسفاجا 36 للعظمى و 22 الصغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في السويس

وتصل درجة الحرارة غدا في السويس 33 العظمى و21 الصغرى، وطابا 33 للعظمى و 20 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 22 الصغرى، ونخل 34 العظمى و15 الصغرى، وأسيوط 37 العظمى و 23 الصغرى.

وتتوقع اعتدال حالة البحر المتوسط، بارتفاع الموج 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية، وتتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شرقية الى جنوبية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المدن:

درجات الحرارة غدا