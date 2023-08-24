درجات الحرارة غدا.. طقس حار مشمس نهارا على المدن والقاهرة 33 للعظمى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة غدا الجمعة على جميع المدن، لتشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما حذرت الأرصاد من ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، و فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب_شلاتين).

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 33 العظمى و 25 الصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 39 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 23 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 29 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وذكرت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 31 للعظمى و 23 الصغرى، وأسوان 44 العظمى و 29 الصغرى، والطور 35 العظمى و 27 الصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 23 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في العاصمة الإدارية 34 درجة و24 الصغرى، ومرسى مطروح 32 العظمى و 22 الصغرى، وشرم الشيخ 39 للعظمى و 30 الصغرى، والفيوم 36 العظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في كاترين 35 العظمى و 17 الصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 23 الصغرى، والزقازيق 33 العظمى و 24 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في العريش

وتسجل درجة الحرارة غدا في العريش 32 العظمى و 23 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس حدربة 36 العظمى و 29 الصغرى، وحلايب 36 العظمى و 29 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في المنيا 37 للعظمى و23 الصغرى، ودمياط 32 العظمى و 24 الصغرى، وطابا 37 للعظمى و 25 الصغرى، ونخل 36 العظمى و 21 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في المنصورة 32 العظمى و 24 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى و 23 الصغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 23 الصغرى، وبورسعيد 31 العظمى و 24 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في الأقصر 43 العظمى و 27 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 24 صغرى، والسويس 34 العظمى و 22 الصغرى، وأبو سمبل 44 العظمى و 30 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في أبو رماد 37 العظمى و30 الصغرى، 6أكتوبر 34 العظمى و23 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 23 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 24 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في السلوم 32 العظمى و 22 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 28 الصغرى، وراس غارب 38 العظمى 27 الصغرى، ورفح 30 العظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في سوهاج

وتصل درجة الحرارة غدا في سوهاج 40 للعظمى و 25 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 23 الصغرى، وشلاتين 41 للعظمى و 31 صغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 27 الصغرى.

وتتوقع ان تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1.5 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تضطرب حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 2.5 الى 3 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن: