درجات الحرارة غدا.. طقس حار مشمس نهارا على القاهرة الكبرى والعظمى 35 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على جميع المدن، لتشهد طقسًا نهارًا حارًّا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، واعتدال الطقس ليلًا رطب على جميع المدن.

وتتوقع نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعة الرياح 15 إلى 18 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وقالت الأرصاد إن درجات الحرارة غدا الأربعاء على مختلف المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 35 العظمى، و25 الصغرى، والأقصر 41 العظمى، و28 الصغرى، ومرسى مطروح 29 العظمى، و24 الصغرى، والعريش 34 العظمى، و24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 32 للعظمى، و23 للصغرى، وبورسعيد 33 العظمى، و24 الصغرى، والفيوم 35 العظمى، و25 الصغرى، ونخل 38 العظمى، و20 الصغرى، ورأس حدربة 34 العظمى، و27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رفح 33 العظمى، و23 الصغرى، ودمنهور 34 للعظمى، و23 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى، و25 الصغرى، والسويس 35 العظمى، و23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى 6 أكتوبر إلى 35 العظمى، و24 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى، و30 الصغرى، وحلايب 35 العظمى، و28 الصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى، و24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى مرسي علم

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رأس سدر 38 للعظمى، و25 الصغرى، ودمياط 33 العظمى، و24 الصغرى، وطابا 36 للعظمى، و25 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى، و21 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى، و29 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في الوادي الجديد 41 للعظمى، و26 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى، و24 للصغرى، وشلاتين 36 للعظمى، و26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى أبو سمبل إلى 40 العظمى، و28 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى، و25 الصغرى، وطنطا 34 العظمى، و24 الصغرى، والسلوم 33 العظمى، و22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في العاصمة الإدارية إلى 36 للعظمى، و24 الصغرى، ورأس غارب 39 العظمى، و28 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى، و23 الصغرى، وقنا 40 العظمى، و27 الصغرى.

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في الزقازيق 35 العظمى، و24 الصغرى، ووادي النطرون 35 العظمى، و23 الصغرى، وسوهاج 39 للعظمى، و25 الصغرى.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 39 للعظمى، و29 الصغرى، والغردقة 39 للعظمى، و29 الصغرى، وكاترين 34 العظمى، و17 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى، و25 الصغرى.

وتسجل في الطور 35 العظمى، و25 الصغرى، وبنها 35 العظمى، و24 الصغرى، وأبو رماد 36 العظمى، و28 الصغرى، وأسوان 42 العظمى، و28 الصغرى، والمنيا 38 للعظمى، و24 الصغرى.

وتتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، بارتفاع الموج 1.25الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية، كما تعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على مختلف المدن: