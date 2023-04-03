درجات الحرارة غدا..طقس حار مشمس نهارا على المدن والقاهرة تتجاوز 31 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الغربية، وطقس بارد ليلا طقس على المدن.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، ويبلغ سرعتها 18 عقده في الاتجاه الجنوبي الغربي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء علي كافة الأنحاء، وتصل في القاهرة 31 العظمى و17 الصغرى، والعاصمة الإدارية 31 للعظمى و 17 الصغرى، و سوهاج 32 للعظمى و 16 للصغرى دمياط 25 للعظمى و 15 للصغرى

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 25 للعظمى و 15 الصغرى، وبني سويف 33 العظمى و 16 للصغرى، وأبو رماد 27 العظمى و15 الصغرى، والمنيا 32 للعظمى و 15 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في أسوان 34 للعظمى و 19 الصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى و 14 للصغرى، والأقصر 33 العظمى و17 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في طابا

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في طابا 29 للعظمى و 15 الصغرى، وطنطا 30 للعظمى و 17 للصغرى، والطور 30 العظمى و 16 الصغرى.



وذكرت الارصاد، أن درجة الحرارة غدا في أبو سمبل 34 للعظمى و 16 الصغرى، ومرسى علم 30 للعظمى و 18 الصغرى، وشرم الشيخ 30 للعظمى و 17 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في سفاجا 29 للعظمى و 16 الصغرى، وبني سويف 33 العظمى و 16 للصغرى، والفيوم 33 للعظمى و 16 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 32 العظمى و 15 للصغرى، ورأس سدر 30 للعظمى و 16 الصغرى، ودمنهور 30 للعظمى و 16 الصغرى، والعريش 31 العظمى و15 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 28 العظمى و 16 للصغرى، ورأس غارب 29 للعظمى و 16 للصغرى، والسويس 30 العظمى و 16 الصغرى، والزقازيق 31 العظمى و 17 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة في كفر الشيخ 30 العظمى و16 الصغرى، ورفح 32 العظمى و 15 الصغرى، وقنا 32 العظمى و17 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 32 للعظمى و 16 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 33 للعظمى و 17 الصغرى، وحلايب 25 العظمى و 16 صغرى، وأسيوط 31 العظمى و15 الصغرى.

درجة الحرارة في المنصورة

وتسجل درجة الحرارة غدا في المنصورة 31 العظمى و17 الصغرى، وسيوة 25 للعظمى و14 صغرى، والغردقة 30 للعظمى و 17 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في شلاتين 29 للعظمى و 17 صغرى، وشبين الكوم 31 للعظمى و 17 صغرى، وادي النطرون 30 العظمى و16 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: