درجات الحرارة غدا.. طقس حار على شمال البلاد وأسوان 31 للعظمى

أعلنت الأرصاد الجوية عن ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة غدا على مختلف الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا.

كما تنشط حركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية، ويمتد نشاطها على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية تمتد إلى مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تكون محملة بالرمال والأتربة أحيانا على فترات متقطعة، وتساوي سرعة الرياح 16 عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على جميع المدن، وتسجل القاهرة 25 العظمى و15 الصغرى، وأسوان 31 للعظمى و 14 الصغرى، والعلمين الجديدة 19 للعظمى و 13 للصغرى، أسيوط 27 العظمى و10 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 20 للعظمى و 14 الصغرى، وكفر الشيخ 24 العظمى و15 الصغرى، وحلايب 24 العظمى و 16 صغرى، وشبين الكوم 26 للعظمى و 15 صغرى، وأبو رماد 25 العظمى و15 الصغرى، وسفاجا 26 للعظمى و 15 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في أبو سمبل 30 للعظمى و 13 الصغرى، والعريش 25 العظمى و12 الصغرى، وسيوة 21 للعظمى و 12 صغرى، وسوهاج 28 للعظمى و 11 للصغرى، والطور 25 العظمى و 15 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ

وتابعت: إن درجة الحرارة اليوم في مدينة شرم الشيخ 26 للعظمى و 16 للصغرى، والمنيا 27 للعظمى و 10 للصغرى، والغردقة 26 للعظمى و 16 للصغرى، ورأس حدربه 24 العظمى و16 للصغرى، وطابا 24 للعظمى و 14 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في قنا 29 العظمى و13 الصغرى، ومرسى علم 26 للعظمى و 15 الصغرى، و 6 أكتوبر 26 للعظمى و 14 للصغرى، والأقصر 30 العظمى و 13 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة الوادي الجديد 31 للعظمى و 12 الصغرى، ومحافظة الإسماعيلية 26 العظمى و 15 للصغرى، وشلاتين 26 للعظمى و 15 صغرى، والعاصمة الإدارية 26 للعظمى و 14 الصغرى، و دمنهور 25 للعظمى و 15 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في محافظة السويس 24 العظمى و 14 الصغرى، و محافظة الفيوم 26 للعظمى و 11 للصغرى، والمنصورة 25 العظمى و14 الصغرى، والزقازيق 26 العظمى و15 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في بني سويف

وتصل درجة الحرارة فى رفح 25 العظمى و 11 الصغرى، وبني سويف 26 العظمى و 11 للصغرى، ونخل 24 العظمى و8 للصغرى، والسلوم 21 للعظمى و12 للصغرى، ورأس غارب 25 للعظمى و15 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى طنطا 25 للعظمى و 15 للصغرى، ووادي النطرون 25 العظمى و14 الصغرى، ودمياط 23 للعظمى و 13 للصغرى، ورأس سدر 25 للعظمى و 14 للصغرى.

وأشارت إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وتنعدم فرص تساقط الأمطار على باقي الأنحاء.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن: