درجات الحرارة غدا.. طقس حار على الصعيد والعظمى في أسوان 41

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على جميع المدن والمحافظات، ليسود طقس شديد الحرارة على مدن الصعيد ومعتدل ليلا وتصل فى أسوان 41 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 30 للعظمي و 18 للصغري، ووادي النطرون 29 للعظمي و 18 للصغري، وشبين الكوم 29 للعظمي و 19 للصغري، وبلطيم 28 للعظمي و 17 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 24 للعظمي و 17 للصغري، وطنطا 28 للعظمي و 19 للصغري، ومرسي مطروح 23 للعظمي و 16 للصغري، وسيوة 29 للعظمي و 15 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و 18 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 25 للعظمي و 17 للصغري، ودمياط 26 للعظمي و 18 للصغري، والمنصورة 28 للعظمي و 19 للصغري، والاسماعيلية 30 للعظمي و 18 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى السويس 30 للعظمي و 18 للصغري، والعريش 25 للعظمي و 16 للصغري، ورفح 25 للعظمي و 16 للصغري، وراس سدر 32 للعظمي و 18 للصغري، ونخل 28 للعظمي و 11 للصغري، وطابا 32 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة في شرم الشيخ

وتصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشبخ 34 للعظمي و 24 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 23 للصغري، والفيوم 33 للعظمي و 18 للصغري، وبني سويف 33 للعظمي و 18 للصغري، والمنيا 33 للعظمي و 19 للصغري.

وتابعت الارصاد الجوية ان درجة الحرارة فى سوهاج 37 للعظمي و 20 للصغري، و اسيوط 34 للعظمي و 18 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 23 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى اسوان 41 للعظمي و 25 للصغري، والوادي الجديد 37 للعظمي و 23 للصغري، وشلاتين 34 للعظمي و 20 للصغري، وحلايب 29 للعظمي و 20 للصغري.

طقس حار غدا على القاهرة

كما يسود طقس حار نهارا ولطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للبرودة ليلاً، مع نشاط للرياح.

وذكرت الأرصاد الجوية، ان حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من متر الى 1.5 متر، واعتدال حالة البحر الاحمر بارتفاع امواج من 1.5 الى 2.25 متر وحركة رساح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات المصرية: