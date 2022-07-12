درجات الحرارة غدا .. طقس حار رطب نهارًا ونشاط للرياح ليلًا

تسود أجواء حارة ورطبة على شمال البلاد شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وسيناء نهارا معتدل رطب ليلا، وتصل درجات الحرارة غدا الأربعاء على القاهرة 34 العظمى، مع شبورة مائية على الطرق الرئيسية صباحًا ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى و 24 للصغرى، والمنصورة 33 للعظمى و 25 للصغرى، والزقازيق 34 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 30 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 للصغرى، ووادي النطرون 33 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى مرسى مطروح 29 للعظمى و 24 للصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 22 للصغرى، وبورسعيد 31 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى الإسماعيلية 35 للعظمى و 22 للصغرى، والسويس 34 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 31 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 30 للعظمى و 24 الصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمى و 29 للصغرى، والطور 34 للعظمى و 26 للصغرى، و كاترين 33 للعظمى و 18 للصغرى، ومرسي علم 37 للعظمى و 27 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى الفيوم 34 للعظمى و 24 للصغرى، وبني سويف 35 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و 26 للصغرى، وسوهاج 37 للعظمى و 26 للصغرى، وقنا 39 للعظمى و 27 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان 41 للعظمى و 28 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى و 28 للصغرى، وحلايب 33 للعظمى و 28 للصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 27 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 27 للصغرى.

ونعرض فى التقرير التالي تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على جميع المحافظات والمدن: