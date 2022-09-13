درجات الحرارة غدا.. طقس حار رطب نهارا ونشاط للرياح والعظمى في القاهرة 32

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على جميع المدن والمحافظات، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل الحرارة ليلا على تلك الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أن حركة الرياح تنشط ليلا على السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء وجنوب سيناء، ليسود طقس مائل للحرارة ليلا على تلك الأنحاء، مع فرص تساقط أمطار على السواحل الشمالية الغربية بنسب خفيفة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتوقعت أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 32 للعظمى و 23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 33 للعظمى و 22 للصغرى، وبنها 32 للعظمى و 23 للصغرى، والمنصورة 32 للعظمى و 23 للصغرى، ودمياط 30 للعظمى و 24 للصغرى.

وتابعت أن درجات الحرارة غدا فى شبين الكوم 32 للعظمى و 23 للصغرى، وطنطا 32 للعظمى و 23 للصغرى، وطنطا 32 للعظمى و 23 للصغرى، وشلاتين 37 للعظمى و 27 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 30 للعظمى و 23 للصغرى، والعلمين الجديدة 29 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى رفح 30 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 33 للعظمى و 24 للصغرى، والإسماعيلية 33 للعظمى و 23 للصغرى، والزقازيق 32 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى العريش 31 للعظمى و 24 للصغرى، و سيوة 35 للعظمى و 21 للصغرى، وكاترين 30 للعظمى و 18 للصغرى، وطابا 32 للعظمى و 24 للصغرى، ونويبع 35 للعظمى و 26 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى و 27 للصغرى، والفيوم 33 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 36 للعظمى و 28 للصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 26 للصغرى، ومرسي علم 35 للعظمى و 27 للصغرى، وبني سويف 33 للعظمى و 22 للصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 22 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتابعت أن درجة الحرارة غدا فى سوهاج 37 للعظمى و 23 للصغرى، وقنا 39 للعظمى و 24 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى و 25 للصغرى، وأسوان 41 للعظمى و 26 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 22 للصغرى.

وتابعت ان حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج يصل الى 2 متر فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يصل إلى 1.75 متر ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على جميع المدن والانحاء: