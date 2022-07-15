درجات الحرارة غدا.. طقس حار رطب نهارا وتسجل فى القاهرة 34 للعظمى

أجواء صيفية حارة رطبة نهارا على شمال البلاد شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفق درجات الحرارة غدا السبت، وتسجل القاهرة الكبرى غدا ٣٤ درجة مئوية، والسواحل الشمالية ٣٠ درجة مئوية، وشمال الصعيد ٣٥ درجة مئوية، وجنوب سيناء ٣٧ درجة مئوية، وجنوب الصعيد ٣٩ درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمى و 24 للصغرى، ووادي النطرون 33 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 33 للعظمي و 24 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 30 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 30 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و 22 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى و 24 للصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 21 للصغرى.

وتسجل درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمى و 28 للصغرى، وبورسعيد 31 للعظمى و 24 للصغرى، ودمياط 30 للعظمى و المنصورة 33 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى الإسماعيلية 35 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 34 للعظمى و 23 للصغرى، والعريش 31 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة فى رأس سدر 35 للعظمى و 25 للصغرى، ونخل 33 للعظمى و 20 للصغرى، ونويبع 36 للعظمى و 26 للصغرى، وطابا 33 للعظمى و 24 للصغرى، وكاترين 32 للعظمى و 18 للصغرى، والطور 35 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى الغردقة 37 للعظمى و 27 للصغرى، ومرسي علم 36 للعظمى و 27 للصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 23 للصغرى، وبني سويف 35 للعظمي و 22 للصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 39 للعظمى و 28 للصغرى، وادفو 39 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 38 للعظمى و 26 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى و 28 للصغرى، وقنا 37 للعظمى و 26 للصغرى.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاع نسب الرطوبة غدا والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وتبلغ فى القاهرة 75 للعظمى و 30 للصغرى، والوجه البحري 80 للعظمى و 35 للصغرى.

كما تصل نسبة الرطوبة غدا على السواحل الشمالية 90 للعظمى و 60 الصغرى، وشمال الصعيد 45 للعظمى، و 20 الصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغرى.

طقس معتدل الحرارة رطب ليلاً

ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن والمحافظات: