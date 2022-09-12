درجات الحرارة غدا.. طقس حار رطب نهارا وتصل في القاهرة إلى 33 للعظمى وأمطار على السواحل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا، وتصل فى القاهرة إلى 33 للعظمى، و35 درجة المحسوسة، و23 للصغرى، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة ليلًا على تلك الأنحاء.

ويسود طقس مائل للحرارة رطب على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط حركة الرياح ليلًا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، مع فرصة لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتبلغ درجات الحرارة غدا على القاهرة 33 للعظمى، و23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 34 للعظمى، و22 للصغرى، ومدينة أكتوبر 34 للعظمى، و23 للصغرى، وبنها 33 للعظمى، و24 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمى، و24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية إلى 30 للعظمى، و23 للصغرى، والعلمين الجديدة 29 للعظمى، و24 للصغرى، ووادي النطرون 32 للعظمى، و22 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى، و24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا كفر الشيخ 31 للعظمى، و24 للصغرى، والمنصورة 33 للعظمى، و23 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى، و25 للصغرى، وبورسعيد 31 للعظمى، و25 للصغرى، والسويس 33 للعظمى، و24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 37 للعظمى، و28 للصغرى، والغردقة 35 للعظمى، و25 للصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى، و27 للصغرى، والفيوم 34 للعظمى، و23 للصغرى، وبني سويف 34 للعظمى، و22 للصغرى، والمنيا 35 للعظمى، و22 للصغرى.

كما تصل الحرارة على أسيوط إلى 35 للعظمى، و21 للصغرى، وسوهاج 37 للعظمى، و23 للصغرى، وقنا 40 للعظمى، و24 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة فى أسوان 41 للعظمى، و26 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى، و22 للصغرى، وأبو سمبل 40 للعظمى، و28 للصغرى، والفيوم 34 للعظمى، و23 للصغرى.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر بارتفاع أمواج لا يتجاوز 2 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن والأنحاء: