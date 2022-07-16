درجات الحرارة غدا.. طقس حار رطب نهارا وتسجل الإسكندرية 31 للعظمى واضطراب البحر الأحمر

تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس معتدل ليلًا على جميع المدن والأنحاء، مع زيادة الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم من 2 إلى 3 درجات في فترات النهار.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع أن تصل درجات الحرارة غدا الأحد في القاهرة إلى 35 للعظمى، و24 للصغرى، ووادي النطرون 33 للعظمى، و24 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى، و 24 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى، و23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية إلى 31 للعظمى، و24 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى، و24 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى، و22 للصغرى، والسلوم 31 للعظمى، و22 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى المنصورة 35 للعظمى، و24 للصغرى، وبورسعيد 32 للعظمى، و24 للصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى، و24 للصغرى، والسويس 35 للعظمى، و23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتابعت أن درجة الحرارة غدا فى العريش 32 للعظمى، و24 للصغرى، ورفح 32 للعظمى، و24 للصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى، و25 للصغرى، ونخل 35 للعظمى، و21 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ إلى 38 للعظمى، و28 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى، و28 للصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى، و27 للصغرى، والفيوم 37 للعظمى، و23 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا فى بني سويف 37 للعظمى، و23 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى، و23 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى، و24 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى، و25 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى أسوان 41 للعظمى، و29 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى، و26 للصغرى، وشلاتين 39 للعظمى، و27 للصغرى، وحلايب 36 للعظمى، و28 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى الأقصر 41 للعظمى، و28 للصغرى، وقنا 40 للعظمى، و26 للصغرى، وإدفو 41 للعظمى، و28 للصغرى.

شبورة مائية على الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد، من تكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على جميع المدن والمحافظات المصرية: