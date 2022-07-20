درجات الحرارة غدا.. طقس حار رطب نهارا والعظمى في القاهرة 36

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 35 للعظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 34 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 25 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 25 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 30 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 35 للعظمى و 25 للصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 23 للصغرى، ودمياط 32 للعظمى و 25 للصغرى.

وتابعت الأرصاد: إن درجة الحرارة غدا فى المنصورة 34 للعظمى و 24 للصغرى، والإسماعيلية 37 للعظمى و 25 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس سدر 38 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 28 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 29 للصغرى، ومرسي علم 39 للعظمى و 30 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى بنى سويف 36 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 39 للعظمى و 26 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى اسوان 41 للعظمى و 28 للصغرى، و وادفو 41 للعظمى و 28 للصغرى، و والوادي الجديد 39 للعظمى و 25 للصغرى، و وشلاتين 37 للعظمى و 26 للصغرى، و وحلايب 35 للعظمى و 27 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

وذكرت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تصل الى معتدل على مدار اليوم وترتفع الأمواج الى 2 متر، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من 2 الى 2.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

وحذرت الأرصاد، من شبورة مائية في الصباح الباكر تؤثر على الرؤية على الطرق الرئيسية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع نشاط للرياح على كافة الأنحاء.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على أغلب المدن والمحافظات: