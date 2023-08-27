درجات الحرارة غدا.. طقس حار رطب نهارا والإسكندرية 34 درجة

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، والاسكندرية تسجل 34 للمحسوسة.

كما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

و فرص لأمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري، وأشارت الى ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا في المدن المصرية، وتصل على القاهرة 34 العظمى و 26 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى و 23 الصغرى، العاصمة الإدارية 35 درجة و25 الصغرى، وأسوان 43 العظمى و 28 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 31 للعظمى و 24 الصغرى وأبو سمبل 44 العظمى و 29 الصغرى، وراس غارب 37 العظمى 27 الصغرى، والعريش 33 العظمى و 23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في طابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، وشرم الشيخ 39 للعظمى و 30 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في سوهاج 40 للعظمى و 25 الصغرى، 6أكتوبر 35 العظمى و24 الصغرى، ورفح 32 العظمى و 23 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 36 العظمى و 29 الصغرى، ودمياط 32 العظمى و 25 الصغرى، وكاترين 35 العظمى و 17 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى و 24 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في أبو رماد 37 العظمى و30 الصغرى، والسلوم 35 العظمى و 23 الصغرى، وحلايب 36 العظمى و 29 الصغرى، والأقصر 43 العظمى و 27 الصغرى.

درجات الحرارة غدا فى مرسي علم

وتصل درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 35 العظمى و 24 الصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 23 الصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 25 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 29 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في نخل 36 العظمى و 18 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 24 الصغرى، والطور 34 العظمى و 27 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شلاتين 41 للعظمى و 31 صغرى، وسيوة 40 للعظمى و 25 صغرى، شبين الكوم 34 للعظمى و 24 صغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى بنها

وتابعت: أن درجة الحرارة غدا في بنها 34 العظمى و 24 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و24 الصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في بني سويف 36 العظمى و 23 الصغرى، والسويس 34 العظمى و 23 الصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 29 الصغرى، والفيوم 36 العظمى و 23 الصغرى، ، وطابا 36 للعظمى و 25 الصغرى.

كما تتغير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تحذر من تغير حالة البحر الأحمر من معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن: