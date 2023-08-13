درجات الحرارة غدا.. طقس حار رطب نهارا والقاهرة 33 للعظمى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن، لتشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، مع فرص لتساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأشارت الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن، وتبلغ فى القاهرة 33 العظمى و 25 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 28 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى، وسوهاج 36 للعظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 30 للعظمى و 24 الصغرى، والأقصر 39 العظمى و 27 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 24 الصغرى، و شرم الشيخ 39 للعظمى و 30 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بني سويف 34 العظمى و 24 الصغرى، وسيوة 34 للعظمى و 22 صغرى، وقنا 38 العظمى و 26 الصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 23 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في سفاجا 38 العظمى و 29 الصغرى، والعريش 31 العظمى و 24 الصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 29 الصغرى، والعاصمة الإدارية 33 درجة و25 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في الفيوم

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الفيوم 34 العظمى و 24 الصغرى، وطنطا 32 العظمى و 24 الصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 23 الصغرى، وبورسعيد 31 العظمى و 25 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في دمياط 30 العظمى و 24 الصغرى، ورفح 31 العظمى و 24 الصغرى، ونخل 35 العظمى و 18 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس غارب 38 العظمى و 28 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 16 الصغرى، والزقازيق 33 العظمى و 25 الصغرى، والسلوم 30 العظمى و 21 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في طابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 24 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 25 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 25 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في مرسى مطروح 30 العظمى و 23 الصغرى، والطور 34 العظمى و 26 الصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 26 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 25 صغرى.

درجة الحرارة غدا شلاتين

وتسجل درجة الحرارة غدا في شلاتين 38 للعظمى و 28 صغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 28 الصغرى، وأسوان 41 العظمى و 27 الصغرى، وأبو رماد 36 العظمى و29 الصغرى.

وتصل في 6 أكتوبر 34 العظمى و24 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 29 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى و 27 الصغرى، والسويس 33 العظمى و 24 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 25 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وأضافت الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تعتدل مع ارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتغير حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونكمل في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن: