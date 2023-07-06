درجات الحرارة غدا.. طقس حار رطب نهارا والقاهرة 34 للعظمى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على جميع المدن، ليسود طقس نهارا حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، واعتدال الطقس ليلا على جميع المدن.

كما تظهر شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على تلك الأنحاء بسرعة 17 عقدة، ومحملة بالرمال والأتربة في بعض الأوقات.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مايقرب من 40 مدينة مصرية، وتصل على القاهرة 34 العظمى و 24 الصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 23 الصغرى، والأقصر 40 العظمى و 27 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 30 للعظمى و 23 للصغرى، و شرم الشيخ 38 للعظمى و 28 الصغرى، ورأس غارب 37 العظمى و 27 الصغرى، ودمياط 30 العظمى و 22 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في أسيوط 37 العظمى و 25 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 24 صغرى، وحلايب 34 العظمى و 28 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 25 الصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى كفر الشيخ

وتصل درجة الحرارة غدا في 6 أكتوبر 35 العظمى و 25 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 23 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى و 24 الصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 28 الصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 26 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 33 العظمى و 27 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى و29 الصغرى، وبنها 34 العظمى و24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و 24 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 24 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في دمنهور 33 للعظمى و 23 الصغرى، وطنطا 33 العظمى و 23 الصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بورسعيد 32 العظمى و 23 الصغرى، ورفح 30 العظمى و 22 الصغرى، وقنا 39 العظمى و 27 الصغرى، ومرسى مطروح 28 العظمى و 22 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شلاتين 36 للعظمى و 29 صغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 23 للصغرى، والسلوم 30 العظمى و 22 الصغرى، والسويس 35 العظمى و 23 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في كاترين 33 العظمى و 16 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 28 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 23 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 23 صغرى.

درجة الحرارة غدا فى سفاجا

وتصل درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 35 العظمى و 23 الصغرى، وسفاجا 38 العظمى و 27 الصغرى، والطور 36 العظمى و 26 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 25 الصغرى

كما تعتدل حالة البحر المتوسط غدا، بارتفاع الموج 1.5الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.75 الى 2.5متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعلن في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن: