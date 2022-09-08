درجات الحرارة غدا.. طقس حار رطب نهارا والقاهرة 34 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل الحرارة رطب على القاهرة ليلا.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمى و 24 للصغرى، ومدينة أكتوبر 34 للعظمى و 25 للصغرى، وبنها 33 للعظمى و 24 للعظمى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 للصغرى، وكفر الشيخ 32 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 30 للعظمى و 23 للصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 23 للصغرى، ووادي النطرون 33 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى المنصورة 34 للعظمى و 24 للصغرى، ودمياط 30 للعظمى و 25 للصغرى، وبورسعيد 31 للعظمى و 25 للصغرى، والإسماعيلية 35 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 34 للعظمى و 23 للصغرى، والزقازيق 34 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و 24 للصغرى، وشلاتين 38 العظمى و 28 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى و 24 للصغرى، وسيوة 32 للعظمى و 22 للصغرى، والعريش 31 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى رفح 31 للعظمى و 23 للصغرى، و الطور 34 للعظمى و 27 للصغرى، وكاترين 31 للعظمى و 20 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 25 صغرى، ونخل 32 للعظمى و 18 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمى و 28 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 36 للعظمى و 27 والصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 23 للصغرى، وبني سويف 35 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى المنيا

كما تصل درجة الحرارة فى المنيا 36 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 35 للعظمى و 23 للصغرى، وسوهاج 36 للعظمى و 24 للصغرى، وقنا 38 للعظمى و 26 للصغرى، والأقصر 38 للعظمى و 26 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 39 للعظمى و 27 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 25 الصغرى، وأبو سمبل 39 للعظمى و 27 للصغرى.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المحافظات والمدن المصرية: