درجات الحرارة غدا.. طقس حار رطب نهارا والعلمين تسجل 30 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن والمحافظات، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، و طقس مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع الرطوبة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 33 للعظمى و 24 للصغرى، والعاصمة الادارية 34 للعظمى و 24 للصغرى، ومدينة أكتوبر 34 للعظمى و 24 للصغرى، وبنها 33 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 31 للعظمى و 24 للصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 23 للصغرى، ووادي النطرون 34 للعظمى و 24 للصغرى، ومرسي مطروح 29 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى كفر الشيخ 32 للعظمى و 24 للصغرى، والمنصورة 32 للعظمى و 24 للصغرى، ودمياط 33 للعظمى و 26 للصغرى، وبورسعيد 31 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا فى السويس 33 للعظمى و 24 للصغرى، والزقازيق 34 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و 25 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى العريش 30 للعظمى و 23 للصغرى، ورفح 30 للعظمى و 23 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى و 23 للصغرى، والطور 34 للعظمى و 27 للصغرى، وكاترين 33 للعظمى و 24 للصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 27 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى حلايب 39 للعظمى و 26 للصغرى، وطابا 36 للعظمى و 27 للصغرى، ونويبع 39 للعظمى و 27 للصغرى، ورأس حدربة 36 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 29 للصغرى، و مرسي علم 35 للعظمى و 27 للصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في الصعيد

وتصل درجة الحرارة فى بني سويف 36 للعظمى و 23 للصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 23 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و 23 للصغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 43 للعظمى و 29 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 27 للصغرى، والأقصر 42 للعظمى و 28 للصغرى، وادفو 41 للعظمى و 27 للصغرى.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل ارتفاع الموج يصل الى 1 و 1.5 متر، ورياح شمالية غربية، والبحر الأحمر يتراوح من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج يصل الى 2.5 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن والمحافظات: