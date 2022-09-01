درجات الحرارة غدا .. طقس حار رطب نهارا والعاصمة الإدارية تسجل 34 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن والمحافظات، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتصل الحرارة فى العاصمة الادارية 34 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 33 للعظمى و 25 للصغرى، ومدينة أكتوبر 34 للعظمى و 25 للصغرى، وبنها 33 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

وتابعت أن درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 30 للعظمى و 23 للصغرى، والعلمين الجديدة 29 للعظمى و 23 للصغرى، ومرسي مطروح 29 للعظمى و 23 للصغرى، والسلوم 29 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 30 للعظمى و 25 للصغرى، والإسماعيلية 33 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 33 للعظمى و 24 للصغرى، والزقازيق 34 للعظمى و 25 للصغرى، و شبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، و طقس مائل للحرارة ليلا على تلك الأنحاء، فيما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على القاهرة.

درجة الحرارة غدا فى العريش

وذكرت أن درجة الحرارة غدا فى العريش 30 للعظمى و 23 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و 25 للصغرى، وشلاتين 35 للعظمى و 26 للصغرى، ورفح 30 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى كاترين 33 للعظمى و 27 للصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 27 للصغرى، ونخل 33 للعظمى و 25 للصغرى، وطابا 36 للعظمى و 27 للصغرى، ونويبع 39 للعظمى و 27 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 40 للعظمى و 30 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 35 للعظمى و 29 للصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 24 للصغرى، وبني سويف 35 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا على مدن الصعيد

وتصل درجة الحرارة فى المنيا 36 للعظمى و 23 للصغرى، وأسيوط 36 للعظمى و 22 للصغرى، و وسوهاج 40 للعظمى و 24 للصغرى، و قنا 41 للعظمى و 27 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى الأقصر 42 للعظمى و 28 للصغرى، واسوان 43 للعظمى و 30 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 29 للصغرى.

وتتوقع ان تصل حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج يصل إلى 1.56 متر، ورياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج يصل الى 2 متر.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن والأنحاء: