درجات الحرارة غدا.. طقس حار رطب نهارا والقاهرة 35 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المحافظات والمدن وتصل في القاهرة 35 للعظمى، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل ليلا على السواحل.

وأضافت أن مدن القاهرة والوجه البحري تشهد طقسا مائلا للحرارة رطب ليلاً، مع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 و 4 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وذكرت أن درجات الحرارة غدا في القاهرة 35 للعظمى والمحسوسة 38 درجة والصغرى 25 درجة، ووادي النطرون 34 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 26 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 32 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 25 للصغرى، والسلوم 33 للعظمى و 22 للصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 23 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى المنصورة 34 للعظمى و 26 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 33 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 41 للعظمى و 30 للصغرى، ومرسي علم 39 للعظمى و 29 للصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 24 للصغرى، والطور 33 للعظمى و 27 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى بنى سويف 36 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى و 235 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 26 للصغرى، وقنا 42 للعظمى و 27 للصغرى، والأقصر 42 للعظمى و 28 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى أسوان

كما تصل درجة الحرارة غدا فى أسوان 43 للعظمى و 29 للصغرى، وادفو 43 للعظمى و 30 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 25 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 28 للصغرى.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن والمحافظات: