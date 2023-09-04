درجات الحرارة غدا .. طقس حار رطب نهارا والقاهرة 35 للعظمى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن، لتشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 13 عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي.

وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (مطروح-السلوم) على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا في المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 35 العظمى و 26 الصغرى، ومرسى مطروح 31 العظمى 23 الصغرى، و6 أكتوبر 36 العظمى و25 الصغرى، والعريش 34 العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 34 للعظمى و 24 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 25 الصغرى، والسلوم 33 العظمى و 24 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 26 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الفيوم 37 العظمى و 23 الصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 36 درجة و25 الصغرى، وأبو سمبل 41 العظمى و 28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الطور 33 العظمى و 25 الصغرى، وكاترين 31 العظمى و 17 الصغرى، والأقصر 40 العظمى و 27 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 30 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في أسيوط 38 العظمى و 22 الصغرى، وأسوان 41 العظمى و 28 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 28 الصغرى، والمنصورة 35 العظمى و 25 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في رأس حدربة 35 العظمى و 29 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 28 الصغرى، وطابا 33 للعظمى و 26 الصغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بنها 35 العظمى و 25 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى و 25 الصغرى، والسويس 36 العظمى و 24 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 23 الصغرى.

وأشارت الأرصاد، الى أن درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 35 العظمى و 24 الصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 25 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى، وشرم الشيخ 38 للعظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة غدا بني سويف

وتسجل درجة الحرارة غدا في بني سويف 37 العظمى و 23 الصغرى، ورأس غارب 38 العظمى و 28 الصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 22 الصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 31 صغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة غدا في طنطا 35 العظمى و 25 الصغرى، ودمياط 33 العظمى و 25 الصغرى، وأبو رماد 36 العظمى و 30 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 22 صغرى، ورفح 33 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الوادى الجديد 41 للعظمى و 25 الصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى و 24 الصغرى، وكاترين 31 العظمى و17 الصغرى، ونخل 33 العظمى و 18 الصغرى.

وتعتدل حالة البحر المتوسط وارتفاع الموج من 1.25 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتغير حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: