درجات الحرارة غدا .. طقس حار رطب نهارا لتصل العظمى فى الإسكندرية إلى 30

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الإثنين على جميع المحافظات والمدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت أن حالة الطقس ليلا تكون معتدلة على جميع المدن والانحناء، وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة إلى 33 للعظمى و24 للصغرى، ووادي النطرون 33 للعظمى و24 للصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و24 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و25 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 30 للعظمى و25 للصغرى، وطنطا 32 للعظمى و25 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و25 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى و24 للصغرى، وسيوة 33 للعظمى و23 للصغرى، ودمياط 30 للعظمى و25 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 29 للعظمى و24 للصغرى، ودمياط 25 للصغرى، والزقازيق 33 للعظمى و25 للصغرى، والمنصورة 33 للعظمى و24 للصغرى، والإسماعيلية 33 للعظمى و23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة فى السويس 33 العظمي و24 للصغرى، والعريش 30 للعظمى و25 للصغرى، ورفح 30 للعظمى و24 للصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و25 للصغرى، ونخل 34 للعظمى و17 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى نويبع 36 للعظمى و25 للصغرى، وطابا 35 للعظمى و24 للصغرى، وكاترين 32 للعظمى و17 للصغرى، والطور 32 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمى و29 للصغرى، والغردقة 36 للعظمى و29 للصغرى، ومرسي علم 36 للعظمى و25 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة فى القيوم إلى 34 للعظمى و24 للصغرى، وبني سويف 35 للعظمى و25 للصغرى، والمنيا 36 للعظمى و26 للصغرى، وأسيوط 36 للعظمى و26 للصغرى، وسوهاج 37 للعظمى و27 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى أسوان

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان إلى 42 للعظمى و29 للصغرى، والأقصر 42 للعظمى و28 للصغرى، وقنا 38 للعظمى و28 للصغرى، وإدفو 42 للعظمى و29 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و27 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الإثنين فى المحافظات والمدن المصرية: