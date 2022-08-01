درجات الحرارة غدا.. طقس حار رطب نهارا على القاهرة وتسجل 35 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، وتصل فى القاهرة إلى 35 للعظمى، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل الحرارة رطب ليلا.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما يسود طقس مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء، وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 35 للعظمى، و24 للصغرى، والمحسوسة 38 درجة، ووادي النطرون 34 للعظمى، و24 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى، و24 للصغرى، ومطروح 31 للعظمى، و23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 32 للعظمى، و25 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى، و24 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى، و21 للصغرى، وسيوة 38 للعظمى، و22 للصغرى، وسيوة 38 للعظمى، و22 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى المنصورة 35 للعظمى، و25 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى، و23 للصغرى، والسويس 36 للعظمى، و24 للصغرى، والعريش 33 للعظمى، و24 للصغرى، ورفح 33 للعظمى، و24 للصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى، و26 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى نويبع إلى 37 للعظمى، و27 للصغرى، وطابا 37 للعظمى، و27 للصغرى، وكاترين 34 للعظمى، و19 للصغرى، والطور 37 للعظمى، و24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ إلى 40 للعظمى، و30 للصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى، و29 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى، و24 للصغرى، وبني سويف 36 للعظمى، و24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى سوهاج إلى 39 للعظمى، و25 للصغرى، وقنا 41 للعظمى، و25 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى، و26 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى، و22 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تبلغ درجة الحرارة فى حلايب 34 للعظمى، و25 للصغرى، وشلاتين 37 للعظمى، و27 للصغرى، وإدفو 41 للعظمى، و28 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى، و22 للصغرى.

البحر الأحمر

وتتوقع الأرصاد أن تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع أمواج يصل إلى 1.75 متر، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1.5 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن والمحافظات: