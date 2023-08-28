درجات الحرارة غدا.. طقس حار رطب نهارا على المدن والقاهرة 38 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتصل فى القاهرة إلى 38 للمحسوسة.

كما تشهد المدن ليلًا طقسًا معتدل الحرارة رطبًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد مؤشرات درجات الحرارة غدا في المدن المصرية، وتسجل فى القاهرة 35 العظمى، و25 الصغرى، وأسوان 42 العظمى، و29 الصغرى، والفيوم 36 العظمى، و24 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى، و24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 32 للعظمى، و24 الصغرى، والسلوم 36 العظمى، و24 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى، و25 الصغرى، والزقازيق 36 العظمى، و24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شلاتين 39 للعظمى، و31 صغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى، و24 صغرى، وشرم الشيخ 38 للعظمى، و30 الصغرى، ودمنهور 34 للعظمى، و24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في العاصمة الإدارية إلى 34 درجة للعظمى، و24 الصغرى، و6 أكتوبر 35 العظمى، و24 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى، و30 الصغرى، ورأس غارب 37 العظمى، و30 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى بنها

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بنها 35 العظمى، و24 الصغرى، والعريش 32 العظمى، و24 الصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى، و26 الصغرى، وطابا 36 للعظمى، و26 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في حلايب 35 العظمى، و29 الصغرى، والأقصر 40 العظمى، و28 الصغرى، وبورسعيد 32 العظمى، و25 الصغرى، ورفح 31 العظمى، و24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في سوهاج إلى 40 للعظمى، و25 الصغرى، وأبو سمبل 41 العظمى، و30 الصغرى، ووادي النطرون 35 العظمى، و24 الصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى، و26 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى العريش

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في العريش 32 العظمى، و24 الصغرى، ونخل 36 العظمى، و19 الصغرى، وطابا 36 للعظمى، و26 الصغرى، والمنصورة 35 العظمى، و25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في كاترين 35 العظمى، و18 الصغرى، وأبو رماد 36 العظمى، و30 الصغرى، والسويس 35 العظمى، و24 الصغرى، والطور 34 العظمى، و27 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة 32 للعظمى، و24 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى، و25 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى، و30 الصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى، و24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في بني سويف 36 العظمى، و24 الصغرى، والغردقة 39 للعظمى، و31 الصغرى، وسيوة 39 للعظمى، و24 الصغرى، ودمياط 32 العظمى، و25 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى، و29 الصغرى.

حالة البحر المتوسط غدا

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: