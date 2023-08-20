درجات الحرارة غدا.. طقس حار رطب نهارا على المدن والعاصمة الإدارية 33 للعظمى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، وفرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب_شلاتين).

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن والمحافظات، وتسجل فى القاهرة 33 العظمى و 25 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 29 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 25 صغرى، وكاترين 35 العظمى و 18 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 32 للعظمى و 24 الصغرى، والأقصر 44 العظمى و 27 الصغرى، وطنطا 32 العظمى و 24 الصغرى، وأبو سمبل 44 العظمى و 28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الزقازيق 33 العظمى و 25 الصغرى، والفيوم 36 العظمى و 25 الصغرى، ورفح 31 العظمى و 24 الصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في السلوم 34 العظمى و 23 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 24 الصغرى، ورأس حدربة 38 العظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى دمنهور

وتبلغ درجة الحرارة غدا في دمنهور 32 للعظمى و 25 الصغرى، وبورسعيد 31 العظمى و 24 الصغرى، ومرسى مطروح 31 العظمى و 24 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 25 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الإسماعيلية 35 العظمى و 22 للصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 33 درجة و25 الصغرى، و الطور 34 العظمى و 28 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في مرسى علم 40 للعظمى و 29 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 26 الصغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 24 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في نخل 35 العظمى و 21 الصغرى، وشلاتين 42 للعظمى و 31 صغرى، والعريش 31 العظمى و 24 الصغرى، ورأس غارب 37 العظمى و 28 الصغرى

درجة الحرارة غدا فى المنيا

وذكرت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في 6 أكتوبر 34 العظمى و24 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 24 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 25 الصغرى، وأسوان 45 العظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في السويس 34 العظمى و 23 الصغرى، وسوهاج 41 للعظمى و 26 الصغرى، ودمياط 31 العظمى و 25 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل في شرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 21 صغرى، وحلايب 37 العظمى و 29 الصغرى، وأبو رماد 38 العظمى و29 الصغرى.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتتغير حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن: