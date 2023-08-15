درجات الحرارة غدا.. طقس حار رطب نهارا على المدن والقاهرة 36

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على جميع المدن، وتصل المحسوسة على القاهرة إلى 36 درجة، لتشهد المدن طقسًا حارًّا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقسًا ليلًا معتدل الحرارة رطبًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا الأربعاء على القاهرة 34 العظمى، و 25 الصغرى، وسيوة 35 للعظمى، و22 الصغرى، والأقصر 42 العظمى، و28 الصغرى ، وسوهاج 38 للعظمى، و25 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 31 للعظمى، و23 الصغرى، ودمياط 32 العظمى، و24 الصغرى، والطور 33 العظمى، و27 الصغرى، ووادي النطرون 34 العظمى، و24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في قنا إلى 41 العظمى، و27 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى، و24 الصغرى، وأسوان 43 العظمى، و29 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة، و25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في رأس غارب 37 العظمى، و29 الصغرى، وسفاجا 38 العظمى، و29 الصغرى، وطنطا 33 العظمى، و24 الصغرى، وطابا 35 للعظمى، و25 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى السلوم

وتبلغ درجة الحرارة غدا في السلوم 32 العظمى، و21 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى، و28 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى، و30 الصغرى، والغردقة 39 للعظمى، و29 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في بنها 34 العظمى، و25 الصغرى، وبني سويف 35 العظمى، و24 الصغرى، والمنيا 35 للعظمى، و23 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى، و25 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى العريش

وتصل درجة الحرارة غدا في كاترين إلى 33 العظمى، و17 الصغرى، والعريش 33 العظمى، و24 الصغرى، والسويس 34 العظمى، و24 الصغرى، وأبو رماد 36 العظمى، و29 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في رأس سدر 37 للعظمى، و25 الصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى، و24 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى، و25 الصغرى، ونخل 35 العظمى، و18 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في الزقازيق 34 العظمى، و25 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى، و24 للصغرى، وبورسعيد 32 العظمى، و25 الصغرى، و شرم الشيخ 39 للعظمى، و30 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا شلاتين 41 للعظمى، و31 صغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى، و23 الصغرى، والفيوم 35 العظمى، و24 الصغرى، ورفح 32 العظمى، و25 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى المنصورة

وتابعت هيئة الأرصاد أن درجة الحرارة غدا فى مدينة 6 أكتوبر 35 العظمى، و24 الصغرى، وحلايب 35 العظمى، و29 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى، و28 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى، و24 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى، و25 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع تغير حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، واضطراب حالة البحر الأحمر، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وقد تصل لحد السيول على سانت كاترين، فيما تتعرض الطرق الرئيسية والزراعية إلى شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر.

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على مختلف المدن: