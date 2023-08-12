درجات الحرارة غدا.. طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد والإسكندرية 33 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن مؤشرات درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن، وتصل فى الاسكندرية للمحسوسة 33 درجة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، و مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي، وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على جميع المدن، وتبلغ القاهرة 34 العظمى و 25 الصغرى، والعريش 32 العظمى و 24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و25 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 28 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 30 للعظمى و 24 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى و 25 الصغرى، وطنطا 34 العظمى و 24 الصغرى، وبني سويف 35 العظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في السلوم 31 العظمى و 23 الصغرى، وأبو سمبل 41 العظمى و 29 الصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 24 الصغرى، وبنها 34 العظمى و 25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 35 العظمى و 23 للصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 24 الصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 25 الصغرى، وسفاجا 38 العظمى و 29 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الفيوم

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الفيوم 35 العظمى و 24 الصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 23 صغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 25 الصغرى، وأسوان 43 العظمى و 29 الصغرى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في دمياط 32 العظمى و 24 الصغرى، وبورسعيد 32 العظمى و 25 الصغرى، ورفح 32 العظمى و 24 الصغرى، ونخل 37 العظمى و 22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس غارب 38 العظمى و 28 الصغرى، وكاترين 34 العظمى و 17 الصغرى، والأقصر 42 العظمى و 27 الصغرى، والطور 35 العظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في قنا 42 العظمى و 26 الصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 24 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 25 الصغرى، وأبو رماد 36 العظمى و29 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى طابا

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في طابا 37 للعظمى و 25 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى و 24 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 صغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الزقازيق 34 العظمى و 25 الصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 29 صغرى، وشرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 28 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا السويس 35 العظمى و 24 الصغرى الوادي الجديد 40 للعظمى و 27 الصغرى، 6 أكتوبر 34 العظمى و24 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 28 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 29 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

كما تتغير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.75متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن: