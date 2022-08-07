درجات الحرارة غدا.. طقس حار رطب على القاهرة والعظمى 35 وشبورة على الطرق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن، وتصل فى القاهرة إلى 35 للعظمى، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على باقي الانحاء، مع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2 و 4 درجات مئوية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 35 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 35 لللعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 32 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و 25 للصغرى، ومطروح 31 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 21 للصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 23 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى المصنورة 34 للعظمى و 25 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 32 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى نويبع 38 للعظمى و 27 للصغرى، وطابا 36 للعظمى و 27 للصغرى، وكاترين 35 للعظمى و 19 للصغرى، والطور 35 للعظمى و 27 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 40 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 40 للعظمى و 29 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 28 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 24 للصغرى، وبني سويف 36 للعظمى و 24 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجات الحرارة غدا فى أسوان 43 للعظمى و 29 للصغرى، والأقصر 42 للعظمى و 28 للصغرى، وإدفو 43 للعظمى و 28 للصغرى، والأقصر 42 للعظمى و 28 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى الوادي الجديد إلى 41 للعظمى و 26 للصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 29 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 26 للصغرى، وأبوسمبل 42 للعظمى و 28 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات المصرية: