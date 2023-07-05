درجات الحرارة غدا.. طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والعظمى 34 درجة

أفصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن ليسود طقس نهارًا حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل ليلًا على جميع المدن.

كما حذرت الأرصاد من ظهور شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فيما تنشط حركة الرياح على جميع المدن بسرعات تتراوح من 16 إلى 20 عقدة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتعرض هيئة الأرصاد مؤشرات درجات الحرارة غدا الخميس على المدن، وتبلغ على القاهرة 34 العظمى، و24 الصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى، و23 الصغرى، والطور 35 العظمى، و24 الصغرى، ودمياط 29 العظمى، و22 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 30 للعظمى، و23 للصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى، و23 الصغرى، وسوهاج 38 للعظمى، و26 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى، و25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 33 العظمى، و27 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى، و28 الصغرى، والمنيا 36 للعظمى، و25 الصغرى، وحلايب 34 العظمى، و28 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في طنطا إلى 33 العظمى، و23 الصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى، و27 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى، و24 الصغرى، وبورسعيد 30 العظمى، و22 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى سفاجا

وتسجل درجة الحرارة غدا في سفاجا 38 العظمى، و27 الصغرى، و6 أكتوبر 35 العظمى، و25 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى، و23 الصغرى، ومرسى مطروح 29 العظمى، و22 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة غدا في سيوة 35 للعظمى، و25 الصغرى، وبنها 34 العظمى، و24 الصغرى، وأسيوط 37 العظمى، و26 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة، و24 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في دمنهور 32 للعظمى، و23 الصغرى، والفيوم 35 للعظمى، و24 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى، و27 الصغرى، وكاترين 33 العظمى، و16 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في رفح 29 العظمى، و22 الصغرى، وقنا 39 العظمى، و27 الصغرى، والأقصر 40 العظمى، و27 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى السويس

وتصل درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية إلى 35 العظمى، و22 للصغرى، والسويس 35 العظمى، و23 الصغرى، وطابا 35 للعظمى، و25 الصغرى، والسلوم 31 العظمى، و21 الصغرى.

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في مرسى علم 39 للعظمى، و28 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى، و23 الصغرى، وشرم الشيخ 38 للعظمى، و28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في شلاتين 37 للعظمى، و29 صغرى، ورأس غارب 38 العظمى، و27 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى، و24 الصغرى، ووادي النطرون 35 العظمى، و23 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن: