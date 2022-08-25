درجات الحرارة غدا .. طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والعظمى تسجل 34

أعلنت هيئة الأرصاد عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المحافظات والمدن، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

كما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية و حار رطب على باقي الأنحاء ليلا، وارتفاع الرطوبة على المدن شمالا يؤدي إلى تكون السحب المتفرقة الى تحد من أشعة الشمس بعض الأوقات نهارا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد، أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 30 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 25 للصغرى، وبلطيم 30 للعظمى و 24 للصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 22 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 31 للعظمى و 25 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و 23 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى و 26 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى الإسماعيلية 35 للعظمى و 25 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 25 للصغرى، والعريش 31 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى نويبع 38 للعظمى و 27 للصغرى، وطابا 38 للعظمى و 26 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 28 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 26 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا على مدن الصعيد، فى بني سويف 36 للعظمى و 26 للصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و 25 للصغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى قنا 40 للعظمى و 26 الصغرى، و الاقصر 41 للعظمى و 27 للصغرى، وابوسمبل 41 للعظمى و 27 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى أسوان 42 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 26 للصغرى، وحلايب 36 للعظمى و 27 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المحافظات والمدن: