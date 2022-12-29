درجات الحرارة غدا.. طقس بارد وأمطار على جنوب الوجه البحري وعظمى الإسكندرية 20

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن، ليسود طقس بارد في الصباح ولطيف نهارا على القاهرة الكبرى ومدن الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على جميع المدن.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تصل درجات الحرارة غدا في القاهرة 20 للعظمى و 11 للصغرى، والعاصمة الادارية 19 للعظمى و 12 للصغرى، ودمنهور 19 للعظمى و 12 للصغرى، ودمياط 20 للعظمى و 13 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في محافظة الإسكندرية 20 للعظمى و 13 للصغرى، والعلمين الجديدة 19 للعظمى و 12 للصغرى، ووادي النطرون 20 للعظمى و 13 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بورسعيد 20 للعظمى و 13 للصغرى، والإسماعيلية 21 للعظمى و 12 للصغرى، والسويس 20 للعظمى و 11 للصغرى، و شبين الكوم 20 للعظمى و 13 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا في السلوم 19 للعظمى و 11 للصغرى، ومرسي مطروح 19 للعظمى و 14 للصغرى، والعريش 18 للعظمى و 12 للصغرى، والطور 23 للعظمى و 11 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في رأس سدر 23 للعظمى و 13 للصغرى، ونخل 17 للعظمى و 5 للصغرى، ونويبع 19 للعظمى و 12 للصغرى، وحلايب 22 للعظمى و 16 للصغرى، وشلاتين 25 للعظمى و 14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 23 للعظمى و 15 للصغرى، والغردقة 22 للعظمى و 14 للصغرى، ومرسي علم 23 للعظمى و 14 للصغرى، والفيوم 20 للعظمى و 9 للصغرى، والفيوم 20 للعظمى و 9 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا في مدن الصعيد تبلغ على بني سويف 20 للعظمى و 9 للصغرى، وأسيوط 20 للعظمى و 6 للصغرى، وسوهاج 21 للعظمى و 8 للصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة على محافظة قنا 22 للعظمى و 9 للصغرى، والأقصر 23 للعظمى و 9 للصغرى، وأسوان 23 للعظمى و 10 للصغرى، والوادي الجديد 22 للعظمى و 9 للصغرى، وأبو سمبل 22 للعظمى و 10 للصغرى.

حالة البحر المتوسط غدا

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج يصل إلى 1.25 متر ورياح شمالية شرقية، و تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج يصل الى 2 متر، ورياح شمالية شرقية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن: