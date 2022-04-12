تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا فى مختلف المحافظات المصرية، وتسجل فى القاهرة 25 للعظمى و 14 للصغرى، ليسود طقس ربيعي معتدل نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد ولطيف على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء.

كما يسود طقس حار نهارا على جنوب الصعيد وبارد ليلا على كل المدن ولطيف على جنوب سيناء ومعتدل على جنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري و تمتد حتي جنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرارة غدا فى القاهرة 25 للعظمي و 14 للصغري، ووادي النطورن 24 للعظمي و 14 للصغري، وشبين الكوم 25 للعظمي و 14 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 20 للعظمي و 13 للصغري، ودمنهور 23 للعظمي و 14 للصغري، وبلطيم 20 للعظمي و 13 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 20 للعظمي و 13 للصغري، ودمياط 22 للعظمي و 15 للصغري، والمنصورة 24 للعظمي و 14 للصغري، وسيوة 23 للعظمي و 14 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الاسماعيلية 25 للعظمي و 15 للصغري، والسويس 26 للعظمي و 15 للصغري، والعريش 21 للعظمي و 14 للصغري، ورفح 20 للعظمي و 13 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى راس سدر 23 للعظمي و 15 للصغري، ونخل 21 للعظمي و 12 للصغري، ونويبع 25 للعظمي و 16 للصغري، وطابا 25 للعظمي و 16 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 30 للعظمي و 19 للصغري، والغردقة 31 للعظمي و 19 للصغري، ومرسي علم 32 للعظمي و 20 للصغري، والفيوم 26 للعظمي و 14 للصغري، وبني سويف 26 للعظمي و 14 للصغري، والمنيا 26 للعظمي و 14 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى سوهاج 28 للعظمي و 18 للصغري، وقنا 30 للعظمي و 20 للصغري، والاقصر 32 للعظمي و 20 للصغري، واسوان 33 للعظمي و 21 للصغري، والوادي الجديد 33 للعظمي و 20 للصغري.

حالة البحرين غدا

وتتوقع الارصاد ان تصل حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.5 متر وحركة رياح شمالية شرقية، فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 2 الى 3 متر وحركة رياح شمالية غربية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على جميع الانحاء والمدن: