درجات الحرارة غدا.. طقس بارد ليلًا وشبورة مائية على الطرق.. و«الصغرى» في شرم الشيخ 14

أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المدن المصرية، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، ولطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، و معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد شبورة مائية في الصباح الباكر تؤثر على الرؤية على الطرق الرئيسية والزراعية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

كما تشهد بعض المدن تساقطًا للأمطار بنسب خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاطًا للرياح على مناطق من جنوب سيناء بسرعة 18 عقدة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأ{صاد الجوية، أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 20 للعظمى و 13 للصغرى، والعاصمة الإدارية 21 للعظمى و 14 للصغرى، و مدينة أكتوبر 20 للعظمى و 14 للصغرى، وبنها 20 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى المنصورة 20 للعظمى و 14 للصغرى، و ودمياط 21 للعظمى و 14 للصغرى، و الزقازيق 20 للعظمى و 14 للصغرى، و طنطا 19 للعظمى و 14 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة غدا فى محافظة الإسكندرية 20 للعظمى و 14 للصغرى، والعلمين الجديدة 19 للعظمى و 14 للصغرى، ووادي النطرون 19 للعظمى و 15 للصغرى، ومرسي مطروح 20 للعظمى و 16 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى العريش 19 للعظمى و 12 للصغرى، ورفح 18 للعظمى و 11 للصغرى، والطور 21 للعظمى و 12 للصغرى، ورفح 18 للعظمى و 11 للصغرى، وكاترين 15 للعظمى و 4 للصغرى، ونويبع 16 للعظمى و 11 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى نويبع

وتصل درجة الحرارة غدا فى نويبع 16 للعظمى و 11 للصغرى، وحلايب 21 للعظمى و 14 للصغرى، ومدينة شرم الشيخ 20 للعظمى و 14 للصغرى، والغردقة 21 للعظمى و 13 للصغرى، ومرسي علم 23 للعظمى و 14 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى مدن الصعيد في بني سويف 20 للعظمى و 11 للصغرى، والمنيا 21 للعظمى و 9 للصغرى، وأسيوط 21 للعظمى و 9 للصغرى، وسوهاج 21 للعظمى و 9 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى أسوان 23 للعظمى و 10 للصغرى، و الوادي الجديد 23 للعظمى و 7 للصغرى، وأبو سمبل 21 للعظمى و 9 للصغرى، وابورماد 23 للعظمى و 14 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات والمدن المصرية: