درجات الحرارة غدا.. طقس بارد ليلا ونشاط للرياح والعظمى فى القاهرة 21

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد.

كما تتوقع استمرار حالة الطقس ليلا على أغلب الأنحاء، مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تصل درجات الحرارة غدا الثلاثاء فى القاهرة 21 للعظمى و11 للصغرى، و6 أكتوبر 22 للعظمى و11 للصغرى، والعاصمة الإدارية 21 للعظمى و10 للصغرى، وبني سويف 23 العظمى و10 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 21 للعظمى و12 الصغرى، وكاترين 18 العظمي و6 للصغرى، وبورسعيد 21 العظمى و13 للصغرى، و شرم الشيخ 27 للعظمى و 16 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في العريش 20 العظمى و11 الصغرى، وأسيوط 24 العظمى و11 الصغرى، ورأس حدربه 26 العظمى و17 للصغرى، وطنطا 21 للعظمى و12 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في مدينة سفاجا 27 للعظمى و14 الصغرى، والزقازيق 22 العظمى و12 الصغرى، ودمياط 20 للعظمى و14 للصغرى، ورأس سدر 22 للعظمى و 12 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى أبو سمبل 31 للعظمى و 14 الصغرى، و إسماعيليه 22 العظمى و 11 للصغرى، والمنصورة 21 العظمى و11 الصغرى، ومرسى علم 26 للعظمى و15 للصغرى، والمنيا 24 للعظمى و10 للصغرى.

كما تصل في وادي النطرون 21 العظمى و13 الصغرى، ودمنهور 20 للعظمى و12 للصغرى، ونخل 20 للعظمى و7 للصغرى، وكفر الشيخ 22 العظمى و12 الصغرى، وأبو رماد 27 العظمى و16 الصغرى، وحلايب 26 العظمى و17 صغرى.

كما تسجل في الوادي الجديد 28 للعظمى و12 الصغرى.، والعلمين الجديدة 20 للعظمى و12 للصغرى، وبنها 21 العظمى 12 والصغرى، وسيوة 22 للعظمى و 10 صغرى.

درجة الحرارة غدا فى الغردقة

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى الغردقة 26 للعظمى و 15 للصغرى، وشلاتين 29 للعظمى و 16 صغرى، وشبين الكوم 21 للعظمى و 12 للصغرى، والسلوم 21 للعظمى و 11 للصغرى، والسويس 22 العظمى و12 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى مدينة في رأس غارب 26 للعظمى و 13 للصغرى، وأسوان 32 للعظمى و 15 الصغرى، وسوهاج 26 للعظمى و12 للصغرى، ورفح 20 العظمى و12 للصغرى، وقنا 30 للعظمى و13 للصغرى، والطور 24 العظمى و13 الصغرى.

كما تبلغ في الأقصر 31 العظمى و14 الصغرى، وطابا 22 للعظمى و12 للصغرى، ومحافظة الفيوم 22 للعظمى و11 للصغرى.

كما تنشط الرياح في الاتجاه الشمالي الشرقي على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وسرعتها 10 عقدات في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتتعرض مدينتي حلايب وشلاتين إلى فرص سقوط أمطار خفيفة ومناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأعلنت الأرصاد عن تفاصيل حالة البحر المتوسط، وتتراوح من خفيف و معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف في اتجاه الرياح شمالية غربية وجنوبية غربية.

وتابعت أيضا أن حالة البحر الأحمر تسجل اعتدال مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح جنوبية شرقية وشمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء في المحافظات والمدن المصرية: