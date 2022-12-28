درجات الحرارة غدا.. طقس بارد ليلا وشبورة مائية على الطرق والصغرى بالقاهرة 11

تتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر ولطيف نهارا وبارد ليلا على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل نهارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع شبورة مائية على الطرق الرئيسية والزراعية تصل إلى مدن القناة.

وأضافت الأرصاد الجوية أن أمطار خفيفة على مدن السواحل الشمالية الغربية تصل إلى متوسطة وتمتد إلى شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتعتدل حركة الرياح على جميع المدن وتسجل سرعتها على القاهرة 10 عقدات.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تبلغ درجات الحرارة غدا فى القاهرة الكبرى 20 للعظمى و 11 للصغرى، و العاصمة الإدارية 19 للعظمى و 12 للصغرى، وبنها 20 للعظمى و 12 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة على المنصورة 20 للعظمى و 11 للصغرى، ودمياط 20 للعظمى و 12 للصغرى، و بورسعيد 20 للعظمى و 11 للصغرى، والسويس 20 للعظمى و 11 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى شبين الكوم 20 للعظمى و 13 للصغرى، وطنطا 19 للعظمى و 13 للصغرى، وشلاتين 24 للعظمى و 14 للصغرى، و حلايب 21 للعظمى و 14 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى محافظة الاسكندرية 20 للعظمى و 11 للصغرى، والعلمين الجديدة 19 للعظمى و 12 للصغرى، ووادي النطرون 20 للعظمى و 11 للصغرى، ومرسي مطروح 19 للعظمى و 14 للصغرى.

وتابعت ان درجة الحرارة على العريش 19 للعظمى و 12 للصغرى، ورفح 18 للعظمى و 11 للصغرى، والطور 23 للعظمى و 11 للصغرى، وكاترين 14 للعظمى و 4 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى طابا 18 للعظمى و 12 للصغرى، ونويبع 19 للعظمى و 12 للصغرى، وحلايب 21 للعظمى و 14 للصغرى.

درجة الحرارةغدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 23 للعظمى و 13 للصغرى، والغردقة 22 للعظمى و 13 للصغرى، و مرسى علم 23 للعظمى و 14 للصغرىلا، والفيوم 20 للعظمى و 10 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى سوهاج 21 للعظمى و 8 للصغرى، و قنا 23 للعظمى و 9 للصغرى، والأقصر 22 للعظمى و 10 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى أسوان 23 للعظمى و 11 للصغرى، والوادي الجديد 22 للعظمى و 10 للصغرى، وابوسمبل 22 للعظمى و 10 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن والمحافظات: