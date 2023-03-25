درجات الحرارة غدا..طقس بارد ليلا مع نشاط للرياح والقاهرة 13 للصغرى

أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على مختلف المدن، لتشهد طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الغربية، وطقس دافئ على جنوب سيناء، و طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وتستمر حالة الطقس ليلا باردة على المدن.

وتتوقع الأرصاد، فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وننشر في التقرير تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة غدا الأحد على جميع المدن، وتبلغ على القاهرة 22 العظمى و13 الصغرى، وأسوان 27 للعظمى و 16 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 23 للعظمى و 14 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة في الإسكندرية 20 للعظمى و 14 الصغرى، و مرسى علم 25 للعظمى و 16 الصغرى، والمنصورة 21 العظمى و13 الصغرى، وسيوة 23 للعظمى و 12 صغرى، وأبو رماد 26 العظمى و16 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا في السويس 23 العظمى و 13 الصغرى، والأقصر 27 العظمى و15 الصغرى، و شرم الشيخ 25 للعظمى و 15 للصغرى، وأبو سمبل 27 للعظمى و 14 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في رأس سدر 22 للعظمى و 13 الصغرى، والزقازيق 22 العظمى و 13 الصغرى، وشبين الكوم 22 للعظمى و 13 صغرى، والسلوم 19 للعظمى و 12 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة على مدينة أسيوط 24 العظمى و12 الصغرى، ونخل 20 العظمى و 7 للصغرى، والفيوم 24 للعظمى و 12 للصغرى، والعلمين الجديدة 20 للعظمى و 14 للصغرى، وقنا 26 العظمى و15 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 22 العظمى و14 الصغرى، والعاصمة الإدارية 22 للعظمى و 13 الصغرى، وطنطا 22 للعظمى و 13 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 27 للعظمى و 12 الصغرى، والعريش 22 العظمى و13 الصغرى، ودمياط 22 للعظمى و 14 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في سفاجا 25 للعظمى و 15 الصغرى، و شلاتين 27 للعظمى و 17 صغرى، ورفح 21 العظمى و 13 الصغرى، ومحافظة الإسماعيلية 23 العظمى و 13 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في رأس غارب 24 للعظمى و 15 للصغرى، وبني سويف 24 العظمى و 12 للصغرى، والغردقة 25 للعظمى و 15 الصغرى، ورأس حدربة 27 العظمى و 17 للصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة في سوهاج 25 للعظمى و 13 للصغرى، وحلايب 26 العظمى و 16 صغرى، ودمنهور 21 للعظمى و 13 الصغرى، والمنيا 24 للعظمى و 11 للصغرى.

فيما تصل درجة الحرارة في طابا 20 للعظمى و 14 الصغرى، وادي النطرون 22 العظمى و14 الصغرى، والطور 24 العظمى و 17 الصغرى.

حالة البحر المتوسط غدا

كما تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2 متر، فيما تكون حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب أيضا بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2.5 في الاتجاه الشمالي الغربي.

وحذرت الأرصاد الجوية من ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويمتد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد في المحافظات والمدن: