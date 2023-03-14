درجات الحرارة غدا.. طقس بارد ليلا على جميع المدن والقاهرة 21 للعظمى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل عن درجات الحرارة غدا الأربعاء على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، وتوضح حالة الطقس ليلا أنه بارد على أغلب الأنحاء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي، وتعتدل على بقية الأنحاء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن، وتصل في القاهرة إلى 21 العظمى، و12 الصغرى، والغردقة 24 للعظمى، و16 للصغرى، والعريش 20 العظمى، و10 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 20 للعظمى، و11 الصغرى، وكفر الشيخ 21 العظمى، و12 الصغرى، وشبين الكوم 21 للعظمى، و12 صغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في محافظة الإسماعيلية إلى 22 العظمى، و11 للصغرى، وأبو سمبل 24 للعظمى، و11 الصغرى، و6 أكتوبر 21 للعظمى، و12 للصغرى، والطور 23 العظمى، و15 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في سيوة 20 للعظمى، و11 صغرى، ومدينة سفاجا 24 للعظمى، و15 الصغرى، وطابا 22 للعظمى، و14 الصغرى، و شرم الشيخ 24 للعظمى، و16 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتسجل درجة الحرارة غدا في سوهاج 22 للعظمى، و11 للصغرى، وأسوان 25 للعظمى، و12 الصغرى، وأبو رماد 23 العظمى، و14 الصغرى، ورأس غارب 23 للعظمى، و15 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا في مرسى علم 25 للعظمى، و14 الصغرى، ومدينة الأقصر 24 العظمى، و12 الصغرى، وطنطا 21 للعظمى، و12 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في حلايب إلى 22 العظمى، و15 صغرى، والمنصورة 22 العظمى، و12 الصغرى، وقنا 23 العظمى، و11 الصغرى، والوادي الجديد 23 للعظمى، و12 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة غدا في محافظة أسيوط 21 العظمى، و10 الصغرى، وشلاتين 24 للعظمى، و14 صغرى، والعاصمة الإدارية 21 للعظمى، و11 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في محافظة رفح 20 العظمى، و10 الصغرى، والسويس 22 العظمى، و12 الصغرى، ورأس حدربه 24 العظمى، و15 للصغرى، والمنيا 22 للعظمى، و10 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في الزقازيق 22 العظمى، و13 الصغرى، ومحافظة الفيوم 21 للعظمى، و11 للصغرى، ووادي النطرون 21 العظمى، و11 الصغرى، والعلمين الجديدة 19 للعظمى، و12 للصغرى .

وتصل درجة الحرارة غدا في بني سويف إلى 21 العظمى، و11 للصغرى، والسلوم 20 للعظمى، و12 للصغرى، ودمنهور 20 للعظمى، و12 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في دمياط

كما ذكرت أن درجة الحرارة في رأس سدر 23 للعظمى، و14 للصغرى، ونخل 20 العظمى، و9 للصغرى، ودمياط 20 للعظمى، و12 للصغرى.

وتتوقع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.