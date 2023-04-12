درجات الحرارة غدا.. طقس بارد ليلا على المدن والقاهرة 13 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب الممطرة من شمال البلاد حتى القاهره الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وفق درجات الحرارة غدا الخميس، وتسجل الصغرى على القاهرة 13 للعظمى.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وتتوقع الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

أشارت الأرصاد الجوية إلى تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على جميع المدن، وتصل في القاهرة إلى 24 العظمى، و13 الصغرى، والعلمين الجديدة 20 للعظمى، و12 للصغرى، والعاصمة الإدارية 24 للعظمى، و13 صغرى، وبورسعيد 21 العظمى، و11 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 20 للعظمى، و12 الصغرى، وبنها 23 العظمى، و13 الصغرى، ودمنهور 24 للعظمى، و13 الصغرى، ومرسى علم 27 للعظمى، و18 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 25 العظمى، و14 الصغرى، والغردقة 27 للعظمى، و16 الصغرى، والإسماعيلية 25 العظمى، و12 للصغرى.

وقالت الأرصاد إن درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 26 للعظمى، و16 الصغرى، والطور 28 العظمى، و17 الصغرى، ورأس غارب 26 للعظمى، و18 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في دمياط 20 للعظمى، و12 للصغرى، وقنا 27 العظمى، و14 الصغرى، وأسوان 28 للعظمى، و15 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في رفح 20 العظمى، و12 الصغرى، والأقصر 26 العظمى، و16 الصغرى، والمنيا 25 للعظمى، و11 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى سوهاج

وتتابع في أبو رماد 25 العظمى، و18 الصغرى، وسوهاج 26 للعظمى، و13 للصغرى، وطابا 21 للعظمى، و14 الصغرى، وكاترين 19 العظمى، والصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا الوادى الجديد 27 للعظمى، و14 الصغرى، وشبين الكوم 24 للعظمى، و13 صغرى، والزقازيق 24 العظمى، و13 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في كفر الشيخ إلى 21 العظمى، و13 الصغرى، ورأس حدربة 25 العظمى، و18 للصغرى، وأبو سمبل 28 للعظمى، و15 الصغرى.

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة في الفيوم 25 للعظمى، و12 للصغرى، ونخل 24 العظمى، و10 الصغرى، وشلاتين 26 للعظمى، و18 صغرى.

كما تصل في أسيوط إلى 25 العظمى، و12 الصغرى، وسفاجا 26 للعظمى، و17 الصغرى.، والسويس 24 العظمى، و12 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في حلايب 24 العظمى و 19 صغرى، والعريش 21 العظمى و11 الصغرى، وسيوة 22 للعظمى و10 صغرى، ورأس سدر 26 للعظمى و 13 الصغرى.

و تصل درجة الحرارة غدا في المنصورة 23 العظمى و12 الصغرى، والسلوم 21 العظمي و11 الصغرى، ومطروح 21 العظمي و11 الصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في طنطا 22 العظمي و 12 صغرى، وبني سويف 22 العظمى و 13 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 25 للعظمى و 12 للصغرى.

وتتوقع سقوط امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

شبورة مائية علي الطرق

كما تظهر شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة وتبلغ سرعته 15عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن: