درجات الحرارة غدا .. طقس بارد ليلاً وأمطار على الإسكندرية والعظمى 23

تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن، ليسود طقس خريفي مائل للبرودة صباحا ومعتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومائل للبرودة في أول الليل وبارد في آخره.

كما تتعرض الطرق لشبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة على فترات متقطعة، بنسب تتراوح من 20 و30%.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 23 للعظمى و15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 23 للعظمى و 13 للصغرى، وأكتوبر 24 للعظمى و12 للصغرى، وبنها 23 للعظمى و14 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية إلى 23 للعظمى و 15 للصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى و 13 للصغرى، ووادي النطرون 24 للعظمى و 14 للصغرى، و مطروح 24 للعظمى و 14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بورسعيد 23 للعظمى و 14 للصغرى، والإسماعيلية 24 للعظمى و10 للصغرى، والسويس 23 للعظمى و 14 للصغرى، والزقازيق 23 للعظمى و13 للصغرى، وشبين الكوم 23 للعظمى و 13 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا في طنطا إلى 22 للعظمى و13 للصغرى، وشلاتين 29 للعظمى و19 للصغرى، وطابا 23 للعظمى و14 للصغرى، ونويبع 24 للعظمى و14 للصغرى، وحلايب 24 للعظمى و19 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 26 للعظمى و 18 للصغرى، والغردقة 26 للعظمى و 17 للصغرى، و مرسي علم 27 للعظمى و 17 للصغرى، والفيوم 24 للعظمى و 11 للصغرى، وبني سويف 25 للعظمى و 10 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تبلغ درجة الحرارة في المنيا 24 للعظمى و 8 للصغرى، وأسيوط 24 للعظمى و 10 للصغرى، وسوهاج 25 للعظمى و 9 للصغرى، وقنا 26 للعظمى و 12 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في أسوان إلى 28 العظمى 14 للصغرى، و أبو سمبل 27 للعظمى و 11 للصغرى، وأبورماد 28 للعظمى و 19 للصغرى، والأقصر 27 للعظمى و 13 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن والمحافظات: