درجات الحرارة غدا.. طقس بارد صباحا وشبورة مائية والقاهرة 11 للصغرى

أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المحافظات والمدن، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر على مدن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية و لطيف نهارا وبارد ليلا على تلك الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية، من تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الرئيسية والزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى على جميع المدن المصرية، وتصل فى القاهرة 20 للعظمى و 11 للصغرى، والعاصمة الإدارية 19 للعظمى و 12 للصغرى، وبنها 20 للعظمى و 12 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية إلى 20 للعظمى و 11 للصغرى، والعلمين الجديدة 19 للعظمى و 12 للصغرى، ووادي النطرون 20 للعظمى و 11 للصغرى، و ومرسي مطروح 19 للعظمى و 12 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 19 للعظمى و 11 للصغرى، و الإسماعيلية 21 للعظمى و 12 للصغرى، والسويس 20 للعظمى و 11 للصغرى، وشبين الكوم 20 للعظمى و 13 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا طنطا 19 للعظمى و 13 للصغرى، ورفح 18 للعظمى و 11 للصغرى، وكفر الشيخ 19 للعظمى و 12 للصغرى، ورفح 18 للعظمى و 11 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى العريش 19 للعظمى و 12 للصغرى، ورأس سدر 20 للعظمى و 13 للصغرى، ونويبع 18 للعظمى و 12 للصغرى، و حلايب 21 للعظمى و 14 للصغرى، والسلوم 20 للعظمى و 12 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 23 للعظمى و 15 للصغرى، والغردقة 22 للعظمى و 14 للصغرى، و مرسى علم 23 للعظمى و 14 للصغرى، والفيوم 20 للعظمى و 11 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا فى مدن الصعيد، تسجل في بني سويف 20 للعظمى و 11 للصغرى، والمنيا 20 للعظمى و 9 للصغرى، وأسيوط 21 للعظمى و 9 للصغرى، وسوهاج 21 للعظمى و 10 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى محافظة أسوان 23 للعظمى و 11 للصغرى، و الوادي الجديد 21 للعظمى و 11 للصغرى، وابوسمبل 22 للعظمى و 10 للصغرى.

ننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المدن والمحافظات: