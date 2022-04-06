تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا، وتسجل 40 على القاهرة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على جميع المدن، ولطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري.

كما يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفق درجات الحرارة غدا الخميس.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا تسجل على القاهرة 39 للعظمى، و20 للصغرى، وطنطا 38 للعظمى، و19 للصغرى، وشبين الكوم 38 للعظمى، و19 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 38 للعظمى، ودمنهور 38 للعظمى، و19 للصغرى، وبلطيم 38 للعظمى، و17 للصغرى، ومطروح 39 للعظمى، و18 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى سيوة 40 للعظمى، و19 للصغرى، وبورسعيد 36 للعظمى، و19 للصغرى، ودمياط 37 للعظمى، و18 للصغرى، والمنصورة 37 للعظمى، و19 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا فى الإسماعيلية إلى 39 للعظمى، و19 للصغرى، والسويس 39 للعظمى، و20 للصغرى، والعريش 36 للعظمى، و17 للصغرى، ورفح 35 للعظمى، و18 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ إلى 39 للعظمى، و24 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى، و25 للصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى، و24 للصغرى، والفيوم 40 للعظمى، و21 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بني سويف 41 للعظمى، و20 للصغرى، والمنيا 41 للعظمى، و21 للصغرى، وأسيوط 42 للعظمى، و20 للصغرى، وسوهاج 43 للعظمى، و21 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى قنا إلى 42 للعظمى، و23 للصغرى، والأقصر 43 للعظمى، و24 للصغرى، وأسوان 43 للعظمى، و24 للصغرى، وإدفو 42 للعظمى، و25 للصغرى.

وتتراوح حالة البحرين الأحمر والمتوسط من خفيف إلى معتدل، بارتفاع أمواج من 1 الى 1.75 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

أجواء شديد الحرارة

وتتوقع الأرصاد استمرار أجواء شديدة الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة على معظم الأنحاء، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 38 درجة، كما تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 20 درجة، وتزيد فترات سطوع الشمس خلال اليوم.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على جميع المدن والأنحاء: