درجات الحرارة غدا.. شديد الحرارة نهاراً والعظمى في أسوان 41

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على جميع الأنحاء، وتصل في أسوان 41 للعظمى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمي و 23 للصغري، السلوم 30 للعظمي و21 للصغري، و سيوة 34 للعظمي و 21 للصغري، ودمياط 29 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى طنطا 34 للعظمي و 21 للصغري، والاسكندرية 28 للعظمي و 22 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 21 للصغري.

وتابعت أن درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمي و27 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و26 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و26 للصغري، ونويبع 37 للعظمي و25 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى الفيوم 35 للعظمي و24 للصغري، وبني سويف 35 للعظمي و24 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و24 للصغري، وأسيوط 36 للعظمي و25 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى سوهاج 37 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 26 للصغري، والطور 36 للعظمي و 24 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة الوادي الجديد 39 للعظمي و 26 للصغري، وشلاتين 35 للعظمي و 24 للصغري، وحلايب 32 للعظمي و 22 للصغري، وشلاتين 35 للعظمي و 24 للصغري.

وتتوقع الارصاد ان تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الة معتدل بارتفاع امواج يصل الى 2 متر، وحركة رياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج 2.5 متر.

حالة الطقس غدا

كما يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشرقية، ومائل للحرارة على السواحل الغربية، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل ليلاً على كافة الأنحاء المصرية.

وحذرت الارصاد من تكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة وشمال البلاد وجنوب سيناء.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على كافة الأنحاء :