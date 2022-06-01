درجات الحرارة غدا.. شديد الحرارة على جنوب البلاد و«العظمى» فى القاهرة 35

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس على جميع المدن، وتصل فى القاهرة 35 للعظمى و 21 للصغري، والاسكندرية 29 للعظمي ليسود طقس حار نهارا على شمال البلاد وحتي القاهرة الكبري.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

اضافت الارصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا فى بورسعيد 36 للعظمي و 20 للصغري، والسويس 35 للعمظمي و 20 للصغري، والقاهرة 35 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 29 للعظمي و 20 للصغري، ووادي النطرون 35 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 20 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 20 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 19 للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا فى المنصورة 34 للعظمي و 20 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 19 للصغري، وراس سدر 33 للعظمي و 21 للصغري، وراس سدر 33 للعظمي و 21 للصغري، وطابا 35 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 35 للعظمي و 287 للصغري، والغردقة 34 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 25 للصغري، والفيوم 35 للعظمي و 23 للصغري، وبني سويف 35 للعظمي و 22 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى المنيا 35 للعظمي و 22 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 36 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 36 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 38 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى اسوان 39 للعظمي و 26 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 26 للصغري، وشلاتين 35 للعظمي و 26 للصغري، وحلايب 30 للعظمي و 23 للصغري.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الاحمر بارتفاع امواج من 1.5 الى 2.25 متر.

كما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن والمحافظات: