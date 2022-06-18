درجات الحرارة غدا.. شديد الحرارة على جنوب البلاد والعظمى في القاهرة 34

كشفت الأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة غدا الأحد على كافة الأنحاء، وتصل في القاهرة 34 للعظمي و 23 للصغري، ووادي النطرون 34 للعظمي و 23 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية إلى 29 للعظمي و 22 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 23 للصغري، وبلطيم 29 للعظمي و 22 للصغري، ومطروح 28 للعظمي و 21 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 21 للصغري، وسيوة 35 للعظمي و 20 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 29 للعظمي و 23 للصغري، ودمياط 28 للعظمي و 22 للصغري، والمنصورة 34 للعظمي و 23 للصغري، والاسماعيلية 35 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ

وذكرت الارصاد ان درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و27 للصغري، ومرسي علم 37 للعظمي و 26 للصغري، والفيوم 35 للعظمي و 22 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى بني سويف 35 للعظمي و 22 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 23 للصغري، واسيوط 36 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 41 للعظمي و 26 للصغري.

درجة الحرارة في أسوان

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان 42 للعظمي و 27 للصغري، والاقصر 42 للعظمي و 27 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 39 للعظمي و 26 للصغري.

وتتوقع الأرصاد، أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل ليلا على كافة الانحاء.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الأرصاد، أن تصل نسبة الرطوبة غدا فى القاهرة الكبري 86 للعظمي و 30 للصغري، والوجه البحري 88 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

كما تنشط حركة الرياح على القاهرة والوجه البحري بسرعة 15 عقدة، فيما تنشط على جنوب البلاد وتتراوح سرعتها من 17 الى 20 عقدة.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على كافة الانحاء والمحافظات المصرية: