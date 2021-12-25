درجات الحرارة غدا.. شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح علي القاهرة

أعلنت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد، علي جميع المدن والمحافظات المصرية، وتسجل في القاهرة 18 للعظمي، مع نشاط لحركة الرياح بسرعة 15 عقدة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا تسجل في القاهرة 18 للعظمي و11 للصغري، ودمنهور 18 للعظمي و11للصغري، والسلوم 17 للعظمي و10للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وذكرت أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 18 للعظمي و12 للصغري، وطنطا 18 للعظمي و11 للصغري، ومرسي مطروح 18 للعظمي 10 للصغري.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 22 للعظمي و 16 للصغري، وطابا 18 للعظمي و 10 للصغري، والغردقة 21 للعظمي و 14 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة غدا في السويس 19 للعظمي و 11 للصغري، وبورسعيد 18 للعظمي و 12 للصغري، والاسماعيلية 19 للعظمي و 10 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في المنصورة 18 للعظمي و 10 للصغري، وسيوة 18 للعظمي و 6 للصغري.

وتسجل في مدينة العريش 18 للعظمي و 11 للصغري، ورفح 18 للعظمي و 11 للصغري، وراس سدر 19 للعظمي و 10 للصغري.

وتصل في دمياط 18 للعظمي و 12 للصغري، والزقازيق 18 للعظمي و 10 للصغري، و بلطيم 18 للعظمي و 11 للصغري.

كما تسجل في الفيوم 19 للعظمى و 7 للصغري، وبني سويف 19 للعظمي و 7 للصغري، والمنيا 19 للعظمي و 8 للصغري.

درجة الحرارة غدا في اسوان

وتصل درجة الحرارة غدا في أسوان 22 للعظمي و10 للصغري، والاقصر 21 للعظمي و 8 للصغري، وقنا 20 للعظمي و 8 للصغري.

وتتوقع الأرصاد أن يسود طقس نهارا مائل للبرودة علي مدن القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، فيما تشهد مدن جنوب سيناء وجنوب البلاد طقس مائل للدفء نهارا، وفق الطقس في مصر .

وذكرت أن السواحل الشمالية تتعرض الي امطار خفيفة علي فترات متقطعة.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد علي جميع المدن: