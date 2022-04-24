درجات الحرارة غدا.. شبورة مائية ونشاط للرياح على القاهرة وتسجل 31 للعظمى

استمرار الأجواء الحارة على كافة الأنحاء نهارا وفق درجات الحرارة غدا الإثنين على كافة المدن، وتسجل فى القاهرة 31 للعظمي و 17 للصغري، مع نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 25 للعظمي و 16 للصغري، وطنطا 32 للعظمي و 17 للصغري، وشبين الكوم 32 للعظمي و 17 للصغري، ودمنهور 29 للعظمي و 16 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى مطروح 23 للعظمي و 14 للصغري، وسيوة 32 للعظمي و 14 للصغري، والزقازيق 32 للعظمي و 16 للصغري، والمنصورة 31 للعظمي و 15 للصغري.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الاسماعيلية 32 للعظمي و 17 للصغري، والسويس 32 للعظمي و 18 للصغري، والعريش 25 للعظمي و 16 للصغري، ورفح 25 للعظمي و 15 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى طابا 30 للعظمي و 19 للصغري، وكاترين 27 للعظمي و 9 للصغري، وراس سدر 28 للعظمي و 15 للصغري، ونخل 29 للعظمي و 11 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 34 للعظمي و 22 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و 22 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 21 للصغري.

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الفيوم 33 للعظمي و 15 للصغري، وبني سويف 33 للعظمي و 16 للصغري، والمنيا 32 للعظمي و 17 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الصعيد

وتسجل درجات الحرارة غدا فى اسيوط 34 للعظمي و 16 للصغري، وسوهاج 34 للعظمي و 17 للصغري، وقنا 35 للعظمي و 19 للصغري، والاقصر 36 للعظمي و 20 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الوادي الجديد 36 للعظمي و 16 للصغري، وشلاتين 32 للعظمي و 19 للصغري، وحلايب 29 للعظمي و 18 للصغري، وادفو 37 للعظمي و 21 للصغري.

وتتوقع الأرصاد الجوية ان يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة المدن شمالا وحتي القاهرة ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على كافة المدن والانحاء: